«Бостон» одержал победу над «Атлантой», «Индиана» проиграла «Миннесоте»

победилв матче регулярного чемпионата НБА — 105:95 (17:28, 28:27, 42:23, 18:17)

Лучшим на площадке в составе победителей стал Джейсон Тэйтум, набравший 38 очков и сделавший 10 подборов. У «Атланты» самым результативным стал Трэй Янг — 30 очков.

Для «Бостона» эта победа стала восьмой подряд.

«Бостон» занимает шестое место на «Востоке». «Атланта» на десятом месте.

В другом матче «Индиана» дома уступила «Миннесоте» — 120:129 (37:33, 25:41, 36:28, 22:27).

Самым результативным у победителей стал Энтони Эдвардс. Он набрал 37 очков. У хозяев по 22 очка набрали Тайрис Халибертон и Ошей Бриссетт.

«Индиана» занимает третье место на «Востоке». «Миннесота» идет седьмой на «Западе».