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    «Бостон» одержал победу над «Атлантой», «Индиана» проиграла «Миннесоте»

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    «Бостон» победил «Атланту» в матче регулярного чемпионата НБА — 105:95 (17:28, 28:27, 42:23, 18:17)

    Джейсон Тэйтум
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    Джейсон Тэйтум

    Лучшим на площадке в составе победителей стал Джейсон Тэйтум, набравший 38 очков и сделавший 10 подборов. У «Атланты» самым результативным стал Трэй Янг — 30 очков.

    Для «Бостона» эта победа стала восьмой подряд.

    «Бостон» занимает шестое место на «Востоке». «Атланта» на десятом месте.

    В другом матче «Индиана» дома уступила «Миннесоте» — 120:129 (37:33, 25:41, 36:28, 22:27).

    Самым результативным у победителей стал Энтони Эдвардс. Он набрал 37 очков. У хозяев по 22 очка набрали Тайрис Халибертон и Ошей Бриссетт.

    «Индиана» занимает третье место на «Востоке». «Миннесота» идет седьмой на «Западе».

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