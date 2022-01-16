«Денвер» разгромил «Лейкерс», «Милуоки» проиграл «Торонто»

в гостях крупно проиграл(96:133) в матче регулярного чемпионата НБА.

Самым результативным в составе победителей был Бонс Хиланд, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 10 подборов. Еще 26 очков принес Джефф Грин.

У «Лейкерс» больше всех набрал Леброн Джеймс — 25 очков.

В другом матче чемпионата «Милуоки» уступил дома «Торонто» со счетом 96:103 (29:20, 20:26, 20:27, 27:30).

Значительный вклад в успех гостей внёс Паскаль Сиакам — 30 очков, 10 подборов и 10 передач. В «Милуоки» выделился Яннис Адетокунбо, на его счету тоже 30 очков.

Также «Бруклин» нанес поражение «Нью-Орлеану» — 120:105 (32:22, 37:19, 26:36, 25:28).

Самым результативным игроком у «Бруклина» стал Джеймс Харден, набравший 27 очков и 15 передач. Лучше всех у «Нью-Орлеана» выступил Брэндон Ингрэм, у него 22 очка.

Другие результаты:

«Вашингтон» — «Портленд» — 110:115 (24:29, 33:39, 23:26, 30:21)

«Майами» — «Филадельфия» — 98:109 (29:20, 21:23, 23:32, 25:34)

«Бостон» — «Чикаго» — 114:112 (32:22, 22:27, 30:34, 30:29)

«Сан-Антонио» — «Клипперс» — 101:94 (21:22, 35:25, 29:33, 16:14)

«Атланта» — «Нью-Йорк» — 108:117 (28:31, 23:34, 26:20, 31:32)

«Оклахома-Сити» — «Кливленд» — 102:107 (32:24, 24:22, 29:37, 17:24)