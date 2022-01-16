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    «Денвер» разгромил «Лейкерс», «Милуоки» проиграл «Торонто»

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    «Лейкерс» в гостях крупно проиграл «Денверу» (96:133) в матче регулярного чемпионата НБА.

    Паскаль Сиакам
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    Паскаль Сиакам

    Самым результативным в составе победителей был Бонс Хиланд, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 10 подборов. Еще 26 очков принес Джефф Грин.

    У «Лейкерс» больше всех набрал Леброн Джеймс — 25 очков.

    В другом матче чемпионата «Милуоки» уступил дома «Торонто» со счетом 96:103 (29:20, 20:26, 20:27, 27:30).

    Значительный вклад в успех гостей внёс Паскаль Сиакам — 30 очков, 10 подборов и 10 передач. В «Милуоки» выделился Яннис Адетокунбо, на его счету тоже 30 очков.

    Также «Бруклин» нанес поражение «Нью-Орлеану» — 120:105 (32:22, 37:19, 26:36, 25:28).

    Самым результативным игроком у «Бруклина» стал Джеймс Харден, набравший 27 очков и 15 передач. Лучше всех у «Нью-Орлеана» выступил Брэндон Ингрэм, у него 22 очка.

    Другие результаты:

    «Вашингтон» — «Портленд» — 110:115 (24:29, 33:39, 23:26, 30:21)
    «Майами» — «Филадельфия» — 98:109 (29:20, 21:23, 23:32, 25:34)
    «Бостон» — «Чикаго» — 114:112 (32:22, 22:27, 30:34, 30:29)
    «Сан-Антонио» — «Клипперс» — 101:94 (21:22, 35:25, 29:33, 16:14)
    «Атланта» — «Нью-Йорк» — 108:117 (28:31, 23:34, 26:20, 31:32)
    «Оклахома-Сити» — «Кливленд» — 102:107 (32:24, 24:22, 29:37, 17:24)

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