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    «Нью-Йорк» обыграл «Индиану», «Сан-Антонио» потерпел фиаско от «Торонто»

    Баскетбол НБА Нью-Йорк Никс Индиана Пэйсерс Торонто Рэпторс Сан-Антонио Спёрс Кливленд Кавальерс Мемфис Гриззлиз Финикс Санз
    «Нью-Йорк» переиграл «Индиану» в матче регулярного чемпионата НБА — 104:94 (32:25, 23:30, 29:22, 20:17).

    Девин Букер
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    Девин Букер

    32 очка у канадского баскетболиста Ар Джей Барретта из «Никс», 22 очка набрал Кейфер Сайкс из «Индианы».

    «Никс» идут на 11-м месте в Восточной конференции. «Индиана» располагается на 13-й строчке.

    В другой встрече «Торонто» выиграл у «Сан-Антонио» — 129:104 (30:29, 38:24, 29:28, 32:23).

    Девин Букер из «Санз» набрал 33 очка. В составе хозяев наиболее результативным игроком был Девонте Грэм, набравший 28 очков.

    Другие результаты:

    «Нью-Орлеан» — «Финикс» — 110:123 (31:42, 23:22, 30:31, 26:28)
    «Кливленд» — «Мемфис» — 106:110 (30:27, 25:30, 20:19, 31:34)

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