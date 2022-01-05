«Нью-Йорк» обыграл «Индиану», «Сан-Антонио» потерпел фиаско от «Торонто»

переигралв матче регулярного чемпионата НБА — 104:94 (32:25, 23:30, 29:22, 20:17).

32 очка у канадского баскетболиста Ар Джей Барретта из «Никс», 22 очка набрал Кейфер Сайкс из «Индианы».

«Никс» идут на 11-м месте в Восточной конференции. «Индиана» располагается на 13-й строчке.

В другой встрече «Торонто» выиграл у «Сан-Антонио» — 129:104 (30:29, 38:24, 29:28, 32:23).

Девин Букер из «Санз» набрал 33 очка. В составе хозяев наиболее результативным игроком был Девонте Грэм, набравший 28 очков.

Другие результаты:

«Нью-Орлеан» — «Финикс» — 110:123 (31:42, 23:22, 30:31, 26:28)

«Кливленд» — «Мемфис» — 106:110 (30:27, 25:30, 20:19, 31:34)