«Нью-Йорк» обыграл «Индиану», «Сан-Антонио» потерпел фиаско от «Торонто»

Девин Букер Фото: globallookpress.com
32 очка у канадского баскетболиста Ар Джей Барретта из «Никс», 22 очка набрал Кейфер Сайкс из «Индианы».
«Никс» идут на 11-м месте в Восточной конференции. «Индиана» располагается на 13-й строчке.
В другой встрече «Торонто» выиграл у «Сан-Антонио» — 129:104 (30:29, 38:24, 29:28, 32:23).
Девин Букер из «Санз» набрал 33 очка. В составе хозяев наиболее результативным игроком был Девонте Грэм, набравший 28 очков.
Другие результаты:
«Нью-Орлеан» — «Финикс» — 110:123 (31:42, 23:22, 30:31, 26:28)
«Кливленд» — «Мемфис» — 106:110 (30:27, 25:30, 20:19, 31:34)