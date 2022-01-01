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    «Юта» победила «Миннесоту», «Лейкерс» разгромили «Портленд»

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    В матче регулярного чемпионата НБА «Юта» на своем паркете обыграла «Миннесоту» со счетом 120:108 (29:22, 34:28, 23:37, 34:21).

    Леброн Джеймс
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    Леброн Джеймс

    Самым результативным в составе победителей был Донован Митчелл, набравший 39 очков. По дабл-даблу оформили Боян Богданович (24 очка и 12 подборов) и Руди Гобер (14 очков и 16 подборов). Еще 20 очков принес Джордан Кларксон.

    У «Тимбервулвз» больше всех набрали Энтони Эдвардс (26 очков) и Малик Бисли (22 очка).

    В другой игре «Лос-Анджелес Лейкерс» выиграл у «Портленда» на домашней площадке со счетом 139:106 (43:28, 26:26, 32:23, 38:29).

    Самым результативным игроком матча стал Леброн Джеймс из «Лейкерс», у него дабл-дабл из 43 очков и 14 подборов.

    У гостей отметился Бен Маклемор, у него 28 очков и 4 подбора.

    Другие результаты:

    «Бостон» — «Финикс» — 123:108 (32:20, 35:21, 33:36, 23:31)
    «Индиана» — «Чикаго» — 106:108 (23:25, 27:29, 29:28, 27:26)
    «Оклахома» — «Нью-Йорк» — 95:80 (23:20, 28:29, 23:16, 21:15)
    «Сакраменто» — «Даллас» — 96:112 (39:34, 17:28, 20:32, 20:18)
    «Хьюстон» — «Майами» — 110:120 (30:41, 30:33, 27:26, 23:20)
    «Кливленд» — «Атланта» — 118:121 (32:25, 34:26, 22:40, 30:30)
    «Торонто» — «Клипперс» — 116:108 (32:29, 24:33, 26:25, 34:21)
    «Мемфис» — «Сан-Антонио» — 118:105 (32:26, 31:35, 27:18, 28:26)

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