«Чикаго» обыграл «Лейкерс», «Финикс» разгромил «Шарлотт»

потерпел поражение отв матче регулярного чемпионата НБА — 110:115 (22:28, 37:33, 25:22, 26:32).

Самым результативным игроком у «Чикаго» стал Демар Дерозан, набравший 38 очков.

Лучше всех у «Лейкерс» выступил Леброн Джеймс, у него 31 очко и 14 подборов.

В другой игре дня «Финикс» разгромил «Шарлотт» — 137:106 (37:15, 32:32, 39:33, 29:26).

В составе победителей сразу 9 игроков преодолели отметку в 10 набранных очков, а самым результативным стал Джавэйл Макги — 19. Девин Букер заработал 16 очков, Крис Пол — 14.

У проигравших 26 очков на счету Майлза Бриджеса.

Другие результаты:

«Миннесота» — «Даллас» — 111:105 (27:25, 29:25, 30:38, 25:17).

«Мемфис» — «Портленд» — 100:105 (32:28, 20:23, 28:26, 20:28)

«Детройт» — «Майами» — 100:90 (20:23, 26:25, 33:19, 21:23)

«Сакраменто» — «Сан-Антонио» — 121:114 (37:27, 26:29, 28:29, 30:29)