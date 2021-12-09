«Зенит» проиграл «Фенербахче» в Евролиге

В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролигина своей площадке уступилсо счетом 80:86 (18:16, 23:24, 21:21, 18:25).

В составе победителей самым результативным стал Ян Веселы — 32 очка. У хозяев 19 очков набрал Джордан Лойд — это самый высокий показатель в команде.

Для «Зенита» это поражение стало третьим подряд, петербургский клуб занимает шестое место в таблице Евролиги.

В следующем туре «Зенит» 15 декабря на выезде сыграет с французским АСВЕЛом. «Фенербахче» днем ранее примет израильский «Маккаби». В четвертьфинал Евролиги выйдут восемь лучших команд по итогам регулярного чемпионата.