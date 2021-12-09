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    • «Зенит» проиграл «Фенербахче» в Евролиге
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    «Зенит» проиграл «Фенербахче» в Евролиге

    Баскетбол Евролига Зенит Фенербахче
    В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Зенит» на своей площадке уступил «Фенербахче» со счетом 80:86 (18:16, 23:24, 21:21, 18:25).

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    В составе победителей самым результативным стал Ян Веселы — 32 очка. У хозяев 19 очков набрал Джордан Лойд — это самый высокий показатель в команде.

    Для «Зенита» это поражение стало третьим подряд, петербургский клуб занимает шестое место в таблице Евролиги.

    В следующем туре «Зенит» 15 декабря на выезде сыграет с французским АСВЕЛом. «Фенербахче» днем ранее примет израильский «Маккаби». В четвертьфинал Евролиги выйдут восемь лучших команд по итогам регулярного чемпионата.

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