«Голден Стэйт» разгромил «Финикс», «Лейкерс» уступили «Клипперс»

на домашнем паркете разгромилсо счетом 118:96 (28:21, 23:27, 29:20, 38:28).

Самый значимый вклад в победу хозяев внес разыгрывающий Стефен Карри — 23 очка, 5 подборов и 5 передач.

Команды занимают первое и второе места на Западе.

в другом поединке «Лейкерс» уступили «Клипперс» со счетом 115:119 (22:23, 28:30, 29:34, 36:32).

Самым результативным на паркете стал форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис, который набрал 27 очков и сделал 10 подборов. У Леброна Джеймса 23 очка и 11 подборов.

После этого матча «Лейкерс» и «Клипперс» имеют по 12 побед и занимают седьмое и шестое места в Западной конференции.

Другие результаты:

«Вашингтон» — «Кливленд» — 101:116 (29:34, 17:31, 26:34, 29:17)

«Индиана» — «Майами» — 104:113 (25:32, 30:30, 26:30, 23:21)

«Бруклин» — «Миннесота» 110:105 (27:34, 32:21, 27:30, 24:20)

«Атланта» — «Филадельфия» 96:98 (22:31, 30:13, 35:34, 9:20)

«Хьюстон» — «Орландо» — 118:116 (31:24, 23:32, 30:27, 34:33)

«Юта» — «Бостон» — 137:130 (38:25, 21:31, 41:41, 37:33)

«Даллас» — «Нью-Орлеан» — 91:107 (19:14, 29:30, 20:35, 23:28)