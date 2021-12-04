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    «Голден Стэйт» разгромил «Финикс», «Лейкерс» уступили «Клипперс»

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    «Голден Стэйт» на домашнем паркете разгромил «Финикс» со счетом 118:96 (28:21, 23:27, 29:20, 38:28).

    Стефен Карри
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    Стефен Карри

    Самый значимый вклад в победу хозяев внес разыгрывающий Стефен Карри — 23 очка, 5 подборов и 5 передач.

    Команды занимают первое и второе места на Западе.

    в другом поединке «Лейкерс» уступили «Клипперс» со счетом 115:119 (22:23, 28:30, 29:34, 36:32).

    Самым результативным на паркете стал форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис, который набрал 27 очков и сделал 10 подборов. У Леброна Джеймса 23 очка и 11 подборов.

    После этого матча «Лейкерс» и «Клипперс» имеют по 12 побед и занимают седьмое и шестое места в Западной конференции.

    Другие результаты:

    «Вашингтон» — «Кливленд» — 101:116 (29:34, 17:31, 26:34, 29:17)
    «Индиана» — «Майами» — 104:113 (25:32, 30:30, 26:30, 23:21)
    «Бруклин» — «Миннесота» 110:105 (27:34, 32:21, 27:30, 24:20)
    «Атланта» — «Филадельфия» 96:98 (22:31, 30:13, 35:34, 9:20)
    «Хьюстон» — «Орландо» — 118:116 (31:24, 23:32, 30:27, 34:33)
    «Юта» — «Бостон» — 137:130 (38:25, 21:31, 41:41, 37:33)
    «Даллас» — «Нью-Орлеан» — 91:107 (19:14, 29:30, 20:35, 23:28)

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