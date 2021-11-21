«Милуоки» победил «Орландо», «Хьюстон» потерпел 14-е поражение подряд

в матче регулярного чемпионата НБА победилсо счетом 117:108 (36:24, 26:26, 34:21, 21:37).

Самым результативным стал форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, набравший 32 очка. Вторым по результативности стал его партнер по команде Бобби Портис (24 очка).

У «Орландо» больше всех набрал защитник Ар Джей Хэмптон (19 очков).

В другом поединке дня «Нью-Йорк» обыграл «Хьюстон» со счетом 106:99 (13:21, 34:26, 25:26, 34:26). Таким образом, гости проиграли 14 матч подряд.

Самым результативными в составе победителей стал Алекс Беркс, ему удалось набрать 20 очков. Лучшей результативностью в составе гостей отметился Кристиан Вуд, набравший 18 очков.

«Никс» с девятью победами занимает седьмое место в Восточной конференции, «Хьюстон» с одной победой — на последней строчке Запада.

Другие результаты:

«Миннесота» — «Мемфис» — 138:95 (40:23, 32:20, 41:28, 25:24)

«Вашингтон» — «Майами» — 103:100 (26:25, 15:18, 30:32, 32:25)

«Индиана» — «Нью-Орлеан» — 111:94 (32:19, 26:27, 38:18, 15:30)

«Бостон» — «Оклахома-Сити» — 111:105 (30:23, 28:22, 31:29, 22:31)

«Атланта» — «Шарлотт» — 115:105 (25:21, 35:27, 29:29, 26:28)

«Сакраменто» — «Юта» — 105:123 (28:29, 21:25, 31:30, 25:39)

«Портленд» — «Филадельфия» — 118:111 (30:25, 25:21, 31:32, 32:33)