«Бостон» разгромил «Лейкерс», «Финикс» выиграл у «Далласа»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НБА.

В одном из матчей «Бостон» одержал домашнюю победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» — 130:108 (30:38, 30:23, 33:21, 37:26).

Лучшим в составе хозяев был Джейсон Тейтум, оформивший дабл-дабл из 37 очков и 11 подборов.

The 37-PT, 11 REB double-double from @jaytatum0 lifts the @celtics to the big home win. pic.twitter.com/SzHYQNNAmm