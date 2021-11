«Бруклин» выиграл у «Нью-Орлеана», «Даллас» — у «Сан-Антонио», Дончич оформил трипл-дабл

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НБА.

«Бруклин» одержал гостевую победу над «Нью-Орлеаном» со счетом 120:112 (33:25, 33:34, 29:24, 25:29).

Одним из лучших в составе гостей был Джеймс Харден, оформивший дабл-дабл из 39 очков и 12 передач. Кевин Дюрант к 28 очкам добавил 7 подборов и 8 передач.

Серия поражений «Нью-Орлеана» достигла девяти матчей.

James Harden tonight: 39 points 6 threes 11-18 shooting 12 assists The @BrooklynNets improve to 9-4! pic.twitter.com/TGrSErlx4h

«Даллас» выиграл на выезде у «Сан-Антонио» — 123:109 (31:22, 37:35, 34:20, 21:32).

Лидер «Далласа» Лука Дончич оформил трипл-дабл из 32 очков, 12 подборов и 15 передач. Латвийский форвард гостей Кристапс Порзингис набрал 32 очка.

Luka & KP drop 32 each in the @dallasmavs win!@luka7doncic: 32p/12r/15a@kporzee: 32p/7r/3b pic.twitter.com/IJIkZ2iPA0