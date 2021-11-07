«Даллас» обыграл «Бостон», Дончич набрал 33 очка, «Лейкерс» уступили «Портленду»

«Даллас» одержал домашнюю победу над «Бостоном» со счетом 107:104 (29:15, 28:25, 22:32, 28:32).
Героем встречи стал лидер «Далласа» Лука Дончич, набравший 33 очка и сделавший 9 подборов. Словенский баскетболист реализовал трехочковый бросок на последней секунде матча.
Luka gets to his spot.— NBA (@NBA) November 7, 2021
Luka steps back.
Luka over 3 defenders.
Luka with the #TissotBuzzerBeater.#ThisIsYourTime, Luka Doncic❗️ pic.twitter.com/5oByDpVNuH
«Портленд» выиграл на своей площадке у «Лос-Анджелес Лейкерс» — 105:90 (36:14, 15:22, 42:26, 12:28).
Лидер хозяев Дэмиан Лиллард набрал 25 очков. Боснийский центровой Юсуф Нуркич оформил дабл-дабл из 15 очков и 17 подборов.
Леброн Джеймс пропустил встречу с «Портлендом» из-за травмы.
Результаты остальных матчей
«Денвер» — «Хьюстон» 95:94 (26:27, 20:20, 26:24, 23:23)
«Майами» — «Юта» 118:115 (27:24, 28:28, 32:26, 31:37)
«Чикаго» — «Филадельфия» 105:114 (21:22, 26:35, 30:27, 28:30)
«Финикс» — «Атланта» 121:117 (25:26, 34:32, 27:40, 35:19)