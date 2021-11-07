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    «Даллас» обыграл «Бостон», Дончич набрал 33 очка, «Лейкерс» уступили «Портленду»

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    За океаном остался позади очередной игровой день в регулярном чемпионате НБА.

    Трехочковый Луки Дончича на последней секунде принесу «Далласу» победу над «Бостоном»
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    Трехочковый Луки Дончича на последней секунде принесу «Далласу» победу над «Бостоном»

    «Даллас» одержал домашнюю победу над «Бостоном» со счетом 107:104 (29:15, 28:25, 22:32, 28:32).

    Героем встречи стал лидер «Далласа» Лука Дончич, набравший 33 очка и сделавший 9 подборов. Словенский баскетболист реализовал трехочковый бросок на последней секунде матча.

    «Портленд» выиграл на своей площадке у «Лос-Анджелес Лейкерс» — 105:90 (36:14, 15:22, 42:26, 12:28).

    Лидер хозяев Дэмиан Лиллард набрал 25 очков. Боснийский центровой Юсуф Нуркич оформил дабл-дабл из 15 очков и 17 подборов.

    Леброн Джеймс пропустил встречу с «Портлендом» из-за травмы.

    Результаты остальных матчей

    «Денвер» — «Хьюстон» 95:94 (26:27, 20:20, 26:24, 23:23)

    «Майами» — «Юта» 118:115 (27:24, 28:28, 32:26, 31:37)

    «Чикаго» — «Филадельфия» 105:114 (21:22, 26:35, 30:27, 28:30)

    «Финикс» — «Атланта» 121:117 (25:26, 34:32, 27:40, 35:19)

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