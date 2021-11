«Даллас» обыграл «Бостон», Дончич набрал 33 очка, «Лейкерс» уступили «Портленду»

За океаном остался позади очередной игровой день в регулярном чемпионате НБА.

«Даллас» одержал домашнюю победу над «Бостоном» со счетом 107:104 (29:15, 28:25, 22:32, 28:32).

Героем встречи стал лидер «Далласа» Лука Дончич, набравший 33 очка и сделавший 9 подборов. Словенский баскетболист реализовал трехочковый бросок на последней секунде матча.

Luka gets to his spot.

Luka steps back.

Luka over 3 defenders.

Luka with the #TissotBuzzerBeater.#ThisIsYourTime, Luka Doncic❗️ pic.twitter.com/5oByDpVNuH