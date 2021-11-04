ЦСКА проиграл «Фенербахче», потерпев 4-е поражение подряд

Московскийв домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги потерпел поражение от турецкого— 82:91 (21:25, 23:24, 18:20, 20:22).

Самым результативным игроком встречи стал форвард ЦСКА Уилл Клайберн, набравший 24 очка и сделавший 7 подборов.

У победителей 18 очков на счету бывшего армейца Нандо де Коло, еще 17 добавил Ян Веселы.

Для ЦСКА поражение стало четвертым подряд во всех турнирах — ранее команда Димитриса Итудиса уступила АСВЕЛ и «Монако» в Евролиге, а затем «Калеву» в Единой лиге ВТБ.

В турнирной таблице Евролиги ЦСКА с 4 победами в 8 матчах занимает 9-ю строчку. «Фенербахче» прервал серию из трех поражений в турнире и идет 13-м.