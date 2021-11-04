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    ЦСКА проиграл «Фенербахче», потерпев 4-е поражение подряд

    Баскетбол Евролига ЦСКА Фенербахче
    Московский ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги потерпел поражение от турецкого «Фенербахче» — 82:91 (21:25, 23:24, 18:20, 20:22).

    ЦСКА
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    ЦСКА

    Самым результативным игроком встречи стал форвард ЦСКА Уилл Клайберн, набравший 24 очка и сделавший 7 подборов.

    У победителей 18 очков на счету бывшего армейца Нандо де Коло, еще 17 добавил Ян Веселы.

    Для ЦСКА поражение стало четвертым подряд во всех турнирах — ранее команда Димитриса Итудиса уступила АСВЕЛ и «Монако» в Евролиге, а затем «Калеву» в Единой лиге ВТБ.

    В турнирной таблице Евролиги ЦСКА с 4 победами в 8 матчах занимает 9-ю строчку. «Фенербахче» прервал серию из трех поражений в турнире и идет 13-м.

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