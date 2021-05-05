Лукич: «Нижний Новгород» не имеет такой длинной скамейки, как у соперника

Главный тренер «Нижнего Новгорода»прокомментировал поражение отв четвертьфинальном поединке «Финала восьми» Лиги чемпионов ФИБА.

«Можно говорить о двух разных половинах матча. В двух первых четвертях мы контролировали игру.

Я говорил еще до матча, что команда покажет свой лучший баскетбол на данный момент. Но, к сожалению, во второй половине игры мы были, что называется, не в фокусе.

Например, один из наших лидеров Кейси Шеперд принял много неправильных решений, хотя очень хотел помочь команде…

К сожалению, мы не имеем такую длинную скамейку ключевых игроков, как у соперника. А в подобном поединке это было очень важно и сказалось на результате.

Было тяжело найти слабости у нашего соперника. Да, мы неудачно выполняли трехочковые броски, а ведь это одна из наших сильных сторон.

Тот же Шеперд, вернувшийся в строй после травмы, смазал несколько дальних бросков. Могу ли я ругать его за это? Нет.

Игроку, возможно, не хватило опыта игры на таком уровне, но он многое сделал для того, чтобы мы пробились в Финал восьми», — приводит слова Лукича «Матч ТВ».

«Нижний Новгород» вылетел из Лиги чемпионов ФИБА. В ходе одного турнира нижегородский клуб трижды проиграл «Сарагосе». Два поражения были в основном групповом раунде (группа D), третье — в четвертьфинале.