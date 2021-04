«Голден Стэйт» уступил «Бостону», несмотря на 47 очков Карри, «Мемфис» выиграл у «Милуоки»

В регулярном чемпионате НБА состоялся очередной игровой день.

«Бостон» одержал домашнюю победу над «Голден Стэйт» — 119:114 (24:33, 36:33, 29:23, 30:25).

Лучшим в составе хозяев был Джейсон Тейтум, в активе которого 44 очка и 10 подборов.

Лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри набрал 47 очков. Это уже 20-й случай в его карьере, когда он реализовал 10+ трехочковых в одном матче. В этой игре Карри реализовал 11 из 19 попыток.

«Бостон» продлил серию побед до шести матчей.

«Милуоки» проиграл на своей площадке «Мемфису» — 115:128 (31:35, 28:34, 30:31, 26:28).

В составе победителей выделялся Грэйсон Аллен, набравший 26 очков. Литовский центровой «Мемфиса» Йонас Валанчюнас к 17 очкам добавил 8 подборов.

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо оформил дабл-дабл из 28 очков и 11 подборов.

Результаты остальных матчей

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Юта» 127:115 OT (34:35, 31:27, 29:20, 16:28, 17:5)

«Чикаго» — «Кливленд» 106:96 (29:24, 18:25, 33:21, 26:26)

«Вашингтон» — «Детройт» 121:100 (27:27, 34:28, 32:25, 28:20)

«Финикс» — «Сан-Антонио» 85:111 (19:28, 26:36, 23:23, 17:24)

