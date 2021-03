«Бруклин» обыграл «Индиану», Харден оформил трипл-дабл, «Милуоки» победил «Филадельфию»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НБА.

«Бруклин» одержал выездную победу над «Индианой» — 124:115 (25:40, 33:21, 31:30, 35:24). Лучшим в этой игре был атакующий защитник гостей Джеймс Харден, оформивший трипл-дабл из 40 очков, 10 подборов и 15 передач.

У хозяев автором трипл-дабла из 18 очков, 11 подборов и 11 передач стал литовский форвард Домантас Сабонис.

«Бруклин» выиграл девять из десяти последних матчей.

«Милуоки» выиграл в гостях у «Филадельфии» — 109:105 ОТ (18:25, 13:20, 34:29, 28:19, 16:12).

Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо к 32 очкам добавил 15 подборов. У «Филадельфии» выделялся разыгрывающий Бен Симмонс, собравший коллекцию из 13 очков, 10 подборов и 12 передач.

«Даллас» одержал домашнюю победу над «Лос-Анджелес Клипперс» — 105:89 (24:29, 32:22, 21:20, 28:18).

Лучшим игроком матча стал словенский разыгрывающий хозяев Лука Дончич, в активе которого 42 очка, 9 передач и 6 подборов.

Результаты остальных матчей

«Детройт» — «Торонто» 116:112 (37:31, 26:27, 25:23, 28:31)

«Вашингтон» — «Сакраменто» 119:121 (38:34, 28:32, 27:36, 26:19)

«Кливленд» — «Бостон» 117:110 (26:18, 29:20, 27:36, 35:36)

«Чикаго» — «Сан-Антонио» 99:106 (31:17, 27:23, 22:27, 19:39)

«Хьюстон» — «Голден Стэйт» 94:108 (27:31, 17:37, 27:18, 23:22)

«Мемфис» — «Майами» 89:85 (25:22, 21:25, 26:16, 17:22)

«Денвер» — «Шарлотт» 129:104 (26:25, 31:20, 38:22, 34:37)

