Российские баскетболистки пробились на Евробаскет-2021

Сборная России
globallookpress.com
Самой результативной в составе команды стала Марина Вадеева, набравшая 25 очков и сделавшая 11 подборов. На счету Раисы Мусиной 16 очков и 7 подборов.
Сборная России заняла первое место в отборочной группе C, по результатам личных встреч обойдя команду Боснии и Герцеговины.
Напомним, женский Евробаскет-2021 пройдет с 17 по 27 июня в Испании и Франции. В нем примут участие 16 лучших сборных континента.
👏🏻 See you in the #EuroBasketWomen Final Round @russiabasket 🇷🇺!— #EuroBasketWomen (@EuroBasketWomen) February 6, 2021