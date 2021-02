Российские баскетболистки пробились на Евробаскет-2021

в заключительном матче отборочного турнира на чемпионат Европы 2021 года обыграласо счетом 103:47 (27:14, 22:9, 30:8, 24:16) .

Самой результативной в составе команды стала Марина Вадеева, набравшая 25 очков и сделавшая 11 подборов. На счету Раисы Мусиной 16 очков и 7 подборов.

Сборная России заняла первое место в отборочной группе C, по результатам личных встреч обойдя команду Боснии и Герцеговины.

Напомним, женский Евробаскет-2021 пройдет с 17 по 27 июня в Испании и Франции. В нем примут участие 16 лучших сборных континента.

👏🏻 See you in the #EuroBasketWomen Final Round @russiabasket 🇷🇺!