ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Чеферин с трофеем Лиги чемпионовРеформа Лиги чемпионов. План УЕФА получил осторожную поддержку
  • 20:12
    • «Реал» вырвал победу у «Уэски» благодаря дублю Варана
  • 19:31
    • Дормундская «Боруссия» проиграла «Фрайбургу»
  • 19:27
    • Дубль Демирбая помог «Байеру» разгромить «Штутгарт»
  • 19:22
    • «Лейпциг» в Гельзенкирхене выиграл у «Шальке»
  • 18:54
    • «Аталанта» упустила победу со счета 3:0
    Все новости спорта

    Российские баскетболистки пробились на Евробаскет-2021

    Баскетбол Женская сборная России Женский баскетбол
    Женская сборная России по баскетболу в заключительном матче отборочного турнира на чемпионат Европы 2021 года обыграла Швейцарию со счетом 103:47 (27:14, 22:9, 30:8, 24:16) .

    Сборная России
    Сборная России

    Самой результативной в составе команды стала Марина Вадеева, набравшая 25 очков и сделавшая 11 подборов. На счету Раисы Мусиной 16 очков и 7 подборов.

    Сборная России заняла первое место в отборочной группе C, по результатам личных встреч обойдя команду Боснии и Герцеговины.

    Напомним, женский Евробаскет-2021 пройдет с 17 по 27 июня в Испании и Франции. В нем примут участие 16 лучших сборных континента.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервет ли «Эвертон» неудачную серию выездов на «Олд Траффорд»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • Игра с «Оттавой» получится простой для «Монреаля»?
  • «Оттава» — «Монреаль». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • «Наполи» не оставит шансов «Дженоа»?
  • «Дженоа» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.32
  • Экспресс дня 6 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Оттава — Монреаль
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Дженоа — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Севилья — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ланс — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Тенерифе
  • Футбол
  • Завтра в 20:15
    •  1.73
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Канзас-Сити
  • Прочие
  • Послезавтра в 02:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Бетис — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •