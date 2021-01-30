ЦСКА вернул Майка Джеймса в команду

Защитник ЦСКАвыступил с заявлением по поводу слухов о том, что может покинуть команду.

В субботу, 30 января московский клуб объявил, что 30-летний баскетболист вернулся в состав команды.

27 января армейцы сообщили, что Джеймс был отстранен от матчей и тренировок. Ранее в прессе появлялась информация о конфликтах игрока с главным тренером команды Димитрисом Итудисом и одноклубниками.

«8 января мой дедушка скончался от рака легких. С этого момента мою личную жизнь стало трясти, многое изменилось.

К сожалению, это повлияло на мою профессиональную жизнь, много недоразумений по поводу клуба и меня появились в средствах массовой информации.

Во-первых, хочу сказать, что это очень личный для меня вопрос, это не та информация, которую я хотел бы видеть в СМИ.

Во-вторых, также хотел бы отметить, что было несколько способов справиться с проблемами, и в этой ситуации я выбрал не лучший для себя или клуба, который я представляю, путь.

Поэтому хочу извиниться и сказать, что вызванные внимание к этому вопросу и проблемы — это совсем не то, с чем я бы хотел связывать воспоминания о моем дедушке.

Для нас с ЦСКА это останется внутренним вопросом, мы проработаем его как команда. Буду рад, если люди оставят это в прошлом.

Ценю все добрые пожелания моей семье, и благодарю вас за заботу», — приводит слова Джеймса пресс-служба ЦСКА.

Джеймс отправится с ЦСКА на матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зеленой-Гурой». Встреча пройдет 1 февраля.