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    ЦСКА вернул Майка Джеймса в команду

    Баскетбол ЦСКА Лига ВТБ
    Защитник ЦСКА Майк Джеймс выступил с заявлением по поводу слухов о том, что может покинуть команду.

    Майк Джеймс
    Майк Джеймс

    В субботу, 30 января московский клуб объявил, что 30-летний баскетболист вернулся в состав команды.

    27 января армейцы сообщили, что Джеймс был отстранен от матчей и тренировок. Ранее в прессе появлялась информация о конфликтах игрока с главным тренером команды Димитрисом Итудисом и одноклубниками.

  • Источник: Майк Джеймс покидает ЦСКА
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    • «8 января мой дедушка скончался от рака легких. С этого момента мою личную жизнь стало трясти, многое изменилось.

    К сожалению, это повлияло на мою профессиональную жизнь, много недоразумений по поводу клуба и меня появились в средствах массовой информации.

    Во-первых, хочу сказать, что это очень личный для меня вопрос, это не та информация, которую я хотел бы видеть в СМИ.

    Во-вторых, также хотел бы отметить, что было несколько способов справиться с проблемами, и в этой ситуации я выбрал не лучший для себя или клуба, который я представляю, путь.

    Поэтому хочу извиниться и сказать, что вызванные внимание к этому вопросу и проблемы — это совсем не то, с чем я бы хотел связывать воспоминания о моем дедушке.

    Для нас с ЦСКА это останется внутренним вопросом, мы проработаем его как команда. Буду рад, если люди оставят это в прошлом.

    Ценю все добрые пожелания моей семье, и благодарю вас за заботу», — приводит слова Джеймса пресс-служба ЦСКА.

    Джеймс отправится с ЦСКА на матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зеленой-Гурой». Встреча пройдет 1 февраля.

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