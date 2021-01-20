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    «Денвер» одолел «Оклахому», «Нью-Орлеан» проиграл «Юте»

    Баскетбол НБА Денвер Наггетс Оклахома-Сити Тандер Юта Джаз
    «Денвер» переиграл «Оклахому» в матче регулярного чемпионата НБА — 119:101 (31:31, 34:21, 32:22, 22:27).

    Донован Митчелл
    Донован Митчелл

    Самый значительный вклад в победу «Денвера» внес сербский центровой Никола Йокич, отметившийся дабл-даблом из 27 очков, 12 подборов и 6 передач. Еще один дабл-дабл в составе «Наггетс» у форварда Пола Милслсэпа — 13 очков, 12 подборов и 3 передачи.

    Лучшую результативность в составе «Оклахомы» продемонстрировал защитник Лугенц Дорт (20 очков, 5 подборов и 3 передачи).

    «Денвер» (7 побед и 7 поражений) идет девятым на Западе, «Оклахома» (6 выигрыше и семь фиаско) — 11-я там же.

    В другом матче дня «Юта» одолела «Нью-Орлеанс» — 118:102 (29:24, 26:25, 36:20, 27:33).

    Донован Митчелл стал самым результативным у хозяев площадки — 28 очков. Руди Гобер сделал дабл-дабл — 13 очков и 18 подборов.

    У проигравших первый номер драфта 2019 года Зион Уильямсон набрал 32 очка.

    «Нью-Орлеан» находится на 12 месте в Западной конференции (5 побед и восемь поражений), «Юта» — третья там же (10 викторий и 4 поражения).

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