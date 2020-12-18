Итудис: Сейчас мы в ЦСКА находимся в своеобразном круге доверия

Главный тренер ЦСКАпрокомментировал домашнюю победу надв 15-м туре регулярного чемпионата Евролиги.

Итоговый счет 83:65 в пользу московского клуба.

«Мы показывали хороший баскетбол. Мы внимательно относились к тому, что делаем, друг к другу.

Сейчас мы находимся в своеобразном круге доверия, мы доверяем товарищам по команде, и это приносит отличный результат.

При этом у нас не было сегодня важных игроков, и остальные проделали дополнительный объем работы, помогли команде.

Нам предстоит долгий сезон, и к каждой игре мы относимся по-особенному.

Сегодня для нас было важно, прежде всего, сдержать созидательность Пангоса и Понитки. Кевин сделал всего 2 передачи за 30 минут, хотя обычно делает гораздо больше.

Второе, мы хотели доминировать на подборе, и это получилось. Хочу отметить, что в обоих матчах "двойной" недели мы пропустили меньше 70 очков, это ключевой момент.

Считаю, что в такой защите — наша идентичность как команды. Поздравляю всех с победой, мы будем еще прибавлять в игре, когда все вернутся в строй, когда будем вместе.

Спасибо болельщикам за поддержку, поздравляю всех с наступающим Новым годом и Рождеством», — цитирует Итудиса пресс-служба ЦСКА.

ЦСКА лидирует в Евролиге, одержав 12 побед в 15 матчах. Победная серия команды Итудиса длится 10 матчей. 0