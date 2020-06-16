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    «Норникель» может сократить финансирование БК ЦСКА

    Баскетбол ЦСКА Лига ВТБ
    Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов рассказал, что горно-металлургическая компания «Норильский никель», владеющая московским ЦСКА, может сократить финансирование баскетбольного клуба.

    БК ЦСКА
    БК ЦСКА

    Причины — экологическая катастрофа в Норильске и экономические последствия пандемии коронавируса.

    «В том числе из-за случившейся экологической аварии, "Норникель" может сократить финансирование ЦСКА.

    Плюс общая пандемия, из-за этого компания тоже понесла финансовый ущерб. Я не исключаю и даже предполагаю, что "Норникель" может пойти на сокращение бюджета ЦСКА.

    Но и у других клубов могут быть сокращения бюджетов, и не только в баскетболе. А что делать? Во всех профессиональных видах спорта», — сообщил Иванов в интервью ТАСС.

    Ранее от сотрудничества с ЦСКА отказался «Аэрофлот». Контракт с авиакомпанией приносил клубу 4 миллиона долларов в год.

    Согласно опубликованным перед началом прошлого сезона данным, ЦСКА является первым клубом в лиге по величине бюджета, который составлял 2,862 млрд рублей.

    Из них 1 млрд рублей «Норильский никель» платит в качестве владельца клуба. Также армейцы получили 1,565 млрд рублей от группы спонсоров, куда входит горно-металлургическая компания. 0

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