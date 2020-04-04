Коби Брайанта внесут в зал славы НБА

Бывший игрок «Лос-Анджелес Лейкерс», погибший в авиакатастрофе, станет членом Зала славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита.

Об этом сообщает журналист портала The Athletic Шамс Чарания.

По его данным, помимо игрока «Лейкерс», в зал славы будут внесены лучшие американские баскетболисты начала 2000-х годов — Тим Данкан и Кевин Гарнетт. Официально список будет объявлен сегодня, 4 апреля.

Напомним, 26 января частный вертолет с 41-летним Брайантом на борту разбился недалеко от Лос-Анджелеса. Погибли пилот и все восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна.

На счету Брайанта пять чемпионств НБА в составе «Лейкерс». В 2008 году он выиграл звание самого ценного игрока сезона, а в 2009 и в 2010 признавался MVP финала. Брайант 18 раз участвовал в Матчах звезд НБА. Защитник занимает четвертое место в списке самых результативных игроков лиги. Также он дважды побеждал на Олимпийских играх вместе со сборной США (2008, 2012). 0