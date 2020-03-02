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    «Лейкерс» победили «Нью-Орлеан», «Торонто» проиграл «Денверу»

    Баскетбол НБА Денвер Наггетс Торонто Рэпторс Лос-Анджелес Лейкерс Голден Стэйт Уорриорз Вашингтон Уизардс Сакраменто Кингз Детройт Пистонс
    «Денвер» победил «Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 133:118 (40:32, 33:37, 27:27, 33:22).

    «Нью-Орлеан» — «Лейкерс»
    «Нью-Орлеан» — «Лейкерс»

    Самым результативным у победителей стал Никола Йокич, оформивший трипл-дабл из 23 очков, 18 подборов и 11 передач. Еще 22 очка набрал Джамал Мюррей. У проигравших 32 очка набрал О Джей Ануоби, еще 24 — Норман Пауэлл.

    «Наггетс» выиграли третий матч из последних четырех, «Рэпторс» потерпели третье поражение кряду.

    «Денвер» (41-19) занимает второе место на Западе, «Торонто» (42-18) — второй на Востоке.

    В другом матче дня «Лос-Анджелес Лейкерс» переиграл «Нью-Орлеан» в гостевом матче — 122:114 (29:33, 34:28, 30:34, 29:19).

    Самым результативным в составе победителей стал Леброн Джеймс, сделавший трипл-дабл — 34 очка, 13 передач, 12 подборов. Еще 20 очков заработал Кайл Кузма.

    За «Пеликанс» 35 очков набрал Зайон Уильямсон. Лонзо Болл набрал 19 очков, сделал 9 подборов и 9 передач. Эта победа стала для «Лейкерс» восьмой в последних девяти матчах.

    «Нью-Орлеан» (26-34) — девятый на Западе, «Лейкерс» (46-13) — лидер этой конференции.

    Другие результаты:

    «Голден Стэйт» — «Вашингтон» — 110:124 (28:35, 29:28, 19:31, 34:30)
    «Сакраменто» — «Детройт» — 106:100 (16:31, 34:20, 26:19, 30:30) 0

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