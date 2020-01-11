Пашутин: Задача «Локомотива» — удержать место в тройке Лиги ВТБ

Главный тренер баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань»прокомментировал победу своей команды надв матче Единой лиги.

«Локомотив-Кубань» в субботу, 11 января, дома обыграл «Нижний Новгород» в матче лиги со счетом 87:83.

«Мы ждали тяжелую игру. "Нижний Новгород" — команда с характером. Они играют в контактный баскетбол, с ним сложно справляться.

Наши ребята проявили характер, терпение и одержали важную победу. Да, мы допускали ошибки, но возвращались в защиту и сдерживали лидеров соперника.

Игра в защите — тот фундамент, на котором мы строим команду сейчас. Наша задача — удержать третью строчку в регулярном сезоне в Лиге ВТБ и побороться за места выше», — сказал Пашутин «Р-Спорт». 0