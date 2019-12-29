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    Трипл-дабл Дончича помог «Далласу» обыграть «Голден Стэйт»

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    «Голден Стэйт Уорриорз» потерпел поражение от «Даллас Маверикс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.

    Лука Дончич
    Лука Дончич

    Встреча, которая прошла на арене «Чейз Центр», завершилась со счетом 121:141 (41:41, 33:31, 24:45, 23:24).

    Самым результативным в составе победителей стал Лука Дончич, который оформил трипл-дабл из 31 очка, 12 подборов и 15 передач.

    У проигравших самым результативным стал Д'Анджело Расселл, набравший 35 очков. Дэмион Ли оформил дабл-дабл из 18 очков и 11 подборов.

    В турнирной таблице Западной конференции «Даллас» занимает пятое место (21 победа, 10 поражений), а «Голден Стэйт» — 15-е (9 побед, 25 поражений).

    «Голден Стэйт» — «Даллас»

    В еще одном матче «Хьюстон Рокетс» у себя дома переиграл «Бруклин Нетс» — 108:98 (42:20, 21:34, 25:25, 20:19).

    Наибольший вклад в успех хозяев Джеймс Харден, оформивший дабл-дабл из 44 очков и 10 подборов. Расселл Уэстбрук записал в свой актив 23 очка.

    В составе проигравших по дабл-даблу оформили Спенсер Динвидди (17 очков и 11 передач) и Джарретт Аллен (16 очков и 10 подборов).

    «Хьюстон» занимает четвертое место в Западной конференции (22 победы, 10 поражений). «Бруклин» идет седьмым на Востоке (16 побед, 15 поражений).

    «Хьюстон» — «Бруклин»

    Другие результаты:

    «Денвер» — «Мемфис» — 119:110 (26:11, 24:28, 32:29, 37:42)
    «Бостон» — «Торонто» — 97:113 (25:36, 29:23, 25:30, 18:24)
    «Нью-Орлеан» — «Индиана» — 120:98 (19:32, 29:13, 38:23, 34:30)
    «Миннесота» — «Кливленд» — 88:94 (21:27, 22:22, 17:18, 28:27)
    «Милуоки» — «Орландо» — 111:100 (37:25, 19:21, 22:28, 33:26)
    «Вашингтон» — «Нью-Йорк» — 100:107 (23:33, 35:26, 20:27, 22:21)
    «Чикаго» — «Атланта» — 116:81 (35:19, 29:24, 19:22, 33:16)
    «Сан-Антонио» — «Детройт» — 136:109 (30:28, 29:27, 42:25, 35:29)
    «Майами» — «Филадельфия» — 117:116 ОТ (28:33, 26:26, 31:20, 23:29, 9:8)
    «Сакраменто» — «Финикс» — 110:112 (30:31, 19:28, 28:22, 33:31)
    «Портленд» — «Лейкерс» — 120:128 (32:34, 32:37, 31:32, 25:25)
    «Клипперс» — «Юта» — 107:120 (32:22, 31:39, 29:32, 15:27) 0

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