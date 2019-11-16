Обрадович: Некоторым игрокам «Фенербахче» не был интересен матч с ЦСКА

Главный тренер «Фенербахче»высказал мнение о поражении в выездном матче Евролиги против(70:88).

«ЦСКА сыграл очень хорошо, в первой половине мы еще старались держаться, но во второй они сыграли намного лучше нас.

Больше всего мне не нравится, что некоторым нашим игрокам не был интересен этот матч. Такое у меня чувство.

Я пытался их разбудить, сделать что–то, но если глаза не горят, если ты выходишь и не готов биться, ничего добиться нельзя.

Ян Веселы не готов еще на 100 процентов, но это не вопрос одного игрока. Я должен начинать с себя, я несу ответственность», — цитирует Обрадовича «РИА Новости».

В следующем туре ЦСКА на выезде встретится с «Басконией», а «Фенербахче» в гостях сыграет против «Барселоны». 0