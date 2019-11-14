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    «Химки» обыграли «Милан» в Еврокубке, «Зенит» уступил «Анадолу Эфесу»

    Баскетбол Евролига Химки Зенит Милан Эфес Пилсен
    Подмосковные «Химки» в домашнем матче 8-го тура регулярного сезона Евролиги одержали домашнюю победу над «Миланом» — 87:79 (22:25, 25:26, 18:14, 22:14).

    «Химки»
    «Химки»

    В составе победителей 24 очками и 7 передачами отметился защитник Алексей Швед. 19 очков на счету шведского форварда Йонаса Жеребко.

    У «Милана» 16 очков и 8 подборов заработал 39-летний Луис Скола, 10 сезонов отыгравший в НБА.

    «Химки» сравнялись по числу очков (12) с «Барселоной» и своим сегодняшним соперником. Подмосковный клуб обошел «Милан» в турнирной таблице и вышел на 2-ю позицию.

    В следующем матче турнира «Химки» 19 ноября в гостях сыграют с мадридским «Реалом».

    В другом матче петербургский «Зенит» на выезде проиграл турецкому «Анадолу Эфесу» со счетом — 88:90 (14:21, 16:21, 20:27, 38:21).

    В составе «Зенита» 26 очками отметился американский форвард Остин Холлинс. 21 очко в активе центрового Густаво Айона.

    У «Эфеса» наиболее результативно себя проявил разыгрывающий Василье Мичич, набравший 24 очка. Еще 22 очка принес своей команде американский защитник Шейн Ларкин.

    «Зенит» потерпел шестое поражение в рамках турнира и занимает 16-ю позицию.

    В следующем матче «Зенит» 19 ноября в гостях сыграет против «Валенсии», замыкающей таблицу Евролиги. 0

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