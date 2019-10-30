«Денвер» уступил «Далласу», «Майами» одолел «Атланту»

В матче регулярного чемпионата НБАдома проигралсо счетом 106:109 (31:27, 30:33, 27:23, 18:26).

В составе победителей дабл-дабл из 10 очков и 14 подборов оформил Кристапс Порзингис. По 14 очков набрали Тим Хардуэй-младший и Максимилиан Клебер.

В составе проигравшей команды трипл-дабл из 10 очков, 10 подборов и 10 передач оформил Никола Йокич. Дабл-дабл из 19 очков и 11 подборов на свой счет записал Уилл Бартон. 23 очка принёс команде Пол Миллсэп.

Таким образом, «Денвер» потерпел первое поражение за последние четыре игры. «Даллас» в свою очередь одержал третью победу за последние четыре встречи.

В другом матче регулярного чемпионата НБА «Майами» одолел «Атланту» со счетом 112:97 (29:26, 30:23, 29:21, 24:27).

В составе победителей лучшей результативностью отметился Тайлер Хироу, который набрал 29 очков. По 21 очку набрали Горан Драгич и Джимми Батлер. Дабл-дабл из 17 очков и 10 подборов оформил Эдрис Адебайо.

Еще в одной игре «Лейкерс» на своей площадке переиграл «Мемфис» со счетом 120:91 (27:32, 22:15, 39:20, 32:24). 0