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    «Денвер» уступил «Далласу», «Майами» одолел «Атланту»

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    В матче регулярного чемпионата НБА «Денвер» дома проиграл «Далласу» со счетом 106:109 (31:27, 30:33, 27:23, 18:26).

    Игрок «Майами»
    Игрок «Майами»

    В составе победителей дабл-дабл из 10 очков и 14 подборов оформил Кристапс Порзингис. По 14 очков набрали Тим Хардуэй-младший и Максимилиан Клебер.

    В составе проигравшей команды трипл-дабл из 10 очков, 10 подборов и 10 передач оформил Никола Йокич. Дабл-дабл из 19 очков и 11 подборов на свой счет записал Уилл Бартон. 23 очка принёс команде Пол Миллсэп.

    Таким образом, «Денвер» потерпел первое поражение за последние четыре игры. «Даллас» в свою очередь одержал третью победу за последние четыре встречи.

    В другом матче регулярного чемпионата НБА «Майами» одолел «Атланту» со счетом 112:97 (29:26, 30:23, 29:21, 24:27).

    В составе победителей лучшей результативностью отметился Тайлер Хироу, который набрал 29 очков. По 21 очку набрали Горан Драгич и Джимми Батлер. Дабл-дабл из 17 очков и 10 подборов оформил Эдрис Адебайо.

    Еще в одной игре «Лейкерс» на своей площадке переиграл «Мемфис» со счетом 120:91 (27:32, 22:15, 39:20, 32:24). 0

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