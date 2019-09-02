Аргентина обыграла Нигерию на групповом этапе ЧМ-2019

Сборнаяобыграла командуна чемпионате мира в Китае со счетом 94:81 (28:17, 15:26, 29:18, 22:20).

Самым результативным игроком встречи стал ветеран аргентинской сборной Луис Скола, оформивший дабл-дабл из 23 очков и 10 подборов. Еще 17 очков в копилку команды добавил форвард Патрисио Гарино. 14 очков настрелял разыгрывающий Факундо Кампасо. У нигерийцев 18 очков набрал защитник Джош Окоги.

Данный результат означает, что потенциальная победа сборной России над Южной Кореей выведет Аргентину и Россию в групповой этап ЧМ как две лучшие команды группы В предварительного раунда.

Другие результаты дня:

Группа А. Венесуэла — Кот д-Ивуар — 87:71 (26:17, 23:15, 24:24, 14:15)

Группа C. Тунис — Иран — 79:67 (29:19, 15:16, 15:13, 20:19) 0