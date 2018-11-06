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    Назван самый ценный игрок Единой лиги ВТБ в октябре

    Лига ВТБ Химки
    Защитник подмосковных «Химок» Алексей Швед признан самым ценным игроком Единой лиги ВТБ по итогам октября.

    Алексей Швед
    Алексей Швед
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    Об этом сообщает официальный сайт Единой лиги ВТБ.

    В гонке за титул MVP октября Швед опередил центрового ЦСКА Отелло Хантера и форварда «Автодора» Перрина Бьюфорда.

    В октябре Швед помог «Химкам» одержать пять побед в пяти матчах регулярного чемпионата. При этом защитник на протяжении месяца лидировал в лиге по результативности (22,5 очка) и занимал второе место по передачам (8,3 ассиста) и эффективности (20,8 балла).

    Напомним, «Химки», у которых шесть побед в шести матчах, наряду с ЦСКА возглавляют турнирную таблицу Единой лиги ВТБ. 0

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