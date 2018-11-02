«Милуоки» потерпел первое поражение в сезоне, «Кливленд» проиграл седьмой матч

победилв матче регулярного чемпионата НБА со счетом 117:113 (23:16, 32:37, 38:25, 24:35).

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Яннис Адетокунбо, пропускавший матч с «Торонто» из-за сотрясения мозга. Грек оформил дабл-дабл из 33 баллов и 11 подборов, он реализовал 7 из 11 трёхочковых бросков.

В составе «Бостона» 28 очков набрал Кайри Ирвинг, по 18 баллов в активе Эла Хорфорда и Гордона Хэйворда.

В другом матче игрового дня регулярного сезона НБА «Кливленд» дома уступил «Денверу» — 91:110 (27:15, 15:35, 24:33, 25:27).

Самым результативным игроком матча стал форвард «Наггетс» Хуанхо Эргангомес с 23 очками. Пол Миллсэп набрал 16 пунктов, а Гэри Харрис — 14.

У «Кавальерс» 14 очков в активе Джордана Кларксона и 13 у Джеди Османа.

«Кливленд» потерпел седьмое поражение в восьми стартовых встречах и замыкает турнирную таблицу Восточной конференции. «Наггетс», напротив, одержали семь побед в восьми играх и с 15 очками занимают второе место на Западе.

Другие результаты:

«Шарлотт» — «Оклахома» 107:111 (22:24, 26:20, 29:29, 30:38)

«Филадельфия» — «Клипперс» 122:113 (34:30, 38:27, 18:29, 32:27)

«Атланта» — «Сакраменто» 115:146 (29:35, 35:34, 23:46, 28:31)

«Портленд» — «Нью-Орлеан» 132:119 (35:31, 35:34, 32:34, 30:20) 0