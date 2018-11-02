ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Ростов»«Зенит» получил щелчок по носу от Карпина
  • 08:29
    • «Милуоки» потерпел первое поражение в сезоне, «Кливленд» проиграл седьмой матч
  • 07:51
    • Экс-тренер «Реала» может возглавить «Спартак»
  • 00:39
    • Дубль Диаса принес «МанСити» победу над «Фулхэмом» в Кубке лиги
  • 23:44
    • Рианчо: Мне плевать, что на трибунах свистят, Глушаков будет играть
  • 21:55
    • Гол Ханни вывел «Спартак» в 1/4 финала Кубка России
    Все новости спорта

    «Милуоки» потерпел первое поражение в сезоне, «Кливленд» проиграл седьмой матч

    НБА Бостон Селтикс Милуоки Бакс Кливленд Кавальерс Денвер Наггетс Шарлотт Хорнетс Оклахома-Сити Тандер Филадельфия Сиксерс Лос-Анджелес Клипперс Атланта Хоукс Сакраменто Кингз Портленд Трэйл Блэйзерс
    «Бостон» победил «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 117:113 (23:16, 32:37, 38:25, 24:35).

    Яннис Адетокунбо
    Яннис Адетокунбо
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Яннис Адетокунбо, пропускавший матч с «Торонто» из-за сотрясения мозга. Грек оформил дабл-дабл из 33 баллов и 11 подборов, он реализовал 7 из 11 трёхочковых бросков.

    В составе «Бостона» 28 очков набрал Кайри Ирвинг, по 18 баллов в активе Эла Хорфорда и Гордона Хэйворда.

    В другом матче игрового дня регулярного сезона НБА «Кливленд» дома уступил «Денверу» — 91:110 (27:15, 15:35, 24:33, 25:27).

    Самым результативным игроком матча стал форвард «Наггетс» Хуанхо Эргангомес с 23 очками. Пол Миллсэп набрал 16 пунктов, а Гэри Харрис — 14.

    У «Кавальерс» 14 очков в активе Джордана Кларксона и 13 у Джеди Османа.

    «Кливленд» потерпел седьмое поражение в восьми стартовых встречах и замыкает турнирную таблицу Восточной конференции. «Наггетс», напротив, одержали семь побед в восьми играх и с 15 очками занимают второе место на Западе.

    Другие результаты:

    «Шарлотт» — «Оклахома» 107:111 (22:24, 26:20, 29:29, 30:38)
    «Филадельфия» — «Клипперс» 122:113 (34:30, 38:27, 18:29, 32:27)
    «Атланта» — «Сакраменто» 115:146 (29:35, 35:34, 23:46, 28:31)
    «Портленд» — «Нью-Орлеан» 132:119 (35:31, 35:34, 32:34, 30:20) 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • НБА принадлежит «воинам». «Голден Стэйт» вновь не пустил «Короля» к трону
  • 09/06/2018 в 15:21
    •
  • Прогноз
  • «Наполи» — «Эмполи»
  • 1.65
  • Сегодня в 22:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Металлург» и «Йокерит» могут выдать ничью в основное время
  • «Металлург» — «Йокерит». Прогноз и ставки
  • 3.90
    •
  • «Эмполи» не удастся забить в Неаполе
  • «Наполи» — «Эмполи». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Прервет ли «Штутгарт» серию поражений?
  • «Штутгарт» — «Айнтрахт». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Сантьяго Солари Футбол Три недели для Солари. Что ждет «Реал»?Сантьяго Солари получил шанс проявить себя у руля мадридского «Реала» — одного из лучших клубов мира Вчера в 15:300
  • 08:07
    • Болт покинул «Сентрал Кост Маринерс»
  • 20:00
    • НХЛ не будет менять решение по неучастию игроков на Олимпиаде
  • 19:26
    • «Салават» уступил «Спартаку» в Уфе
    Стивен Чжан Футбол «Интер» готовится сдвинуть «Ювентус» с вершиныЧто будет с миланским грандом при новом президенте? Вчера в 05:200
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Кубковые «Спартак», «Сити» и «Севилья»
  • 2.85
    •
  • 00:52
    • Хет-трик Лайне принес «Виннипегу» победу над «Флоридой»
  • 00:29
    • Итудис: ЦСКА умеет заставлять соперника совершать потери
  • 00:15
    • ЦСКА обыграл «Олимпиакос» в Евролиге
    Неймар стал героем комиксов Футбол Посторонись, Бэтмен: татуировки Неймара оживают в его новой серии комиксовРассказываем о том, как звезда ПСЖ и сборной Бразилии превратился в супергероя Вчера в 00:540
  • 17:47
    • Хачанов за два с половиной часа одолел Изнера
  • 17:20
    • Нурмагомедов планирует провести два боя с Мэйуэзером
  • 16:41
    • Джокович на отказе Джумхура вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Париже
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 4000
  • рублей
    бонус
    • рег + бонус