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    Леонард и Дерозан успешно стартовали в регулярном чемпионате в новых клубах

    НБА Торонто Рэпторс Кливленд Кавальерс Сан-Антонио Спёрс Миннесота Тимбервулвз Хьюстон Рокетс Нью-Йорк Никс Атланта Хоукс Детройт Пистонс Бруклин Нетс Индиана Пэйсерс Мемфис Гриззлиз Орландо Мэджик Майами Хит Шарлотт Хорнетс Милуоки Бакс Сакраменто Кингз Юта Джаз Лос-Анджелес Клипперс Денвер Наггетс Финикс Санз Даллас Маверикс
    В рамках регулярного чемпионата НБА «Торонто Рэпторс» на домашней арене переиграл «Кливленд Кавальерс» со счетом 116:104 (28:25, 32:22, 30:28, 26:29).

    Кавай Леонард
    Кавай Леонард
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    Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Кайл Лоури, набравший 27 очков.

    В активе новичка команды Кавая Леонарда дабл-дабл из 24 баллов и 12 подборов, также на его счету 2 результативные передачи и 3 потери.

    У проигравших выделялся Кевин Лав, набравший 21 очков. Дабл-даблом из 17 баллов и 10 подборов отметился Джеди Осман.

    В другом матче «Сан-Антонио Сперс» одержал домашнюю победу над «Миннесотой Тимбервулвз» со счетом 112:108 (31:23, 25:29, 25:31, 31:25).

    Наибольший вклад в успех хозяев внес новичок команды Демар Дерозан, набравший 28 очков, также в его активе 4 подбора, 4 результативные передачи и 3 потери. Дабл-даблом из 21 балла и 19 подборов отметился Ламаркус Олдридж.

    В составе «волков» Джеф Тигг набрал 27 очков. На счету Джимми Батлера 23 балла, 7 подборов, 3 результативные передачи, 4 перехвата, 1 блокшот и 1 потеря.

    Другие результаты:

    «Хьюстон Рокетс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 112:131 (29:35, 25:36, 30:30, 28:30)
    «Нью-Йорк Никс» — «Атланта Хоукс» — 126:107 (23:24, 49:25, 34:35, 20:23)
    «Детройт Пистонс» — «Бруклин Нетс» — 103:100 (24:29, 27:22, 32:25, 20:24)
    «Индиана Пэйсерс» — «Мемфис Гриззлис» — 111:83 (27:16, 29:23, 20:19, 35:25)
    «Орландо Мэджик» — «Майами Хит» — 104:101 (25:31, 29:20, 25:27, 25:23)
    «Шарлотт Хорнетс» — «Милуоки Бакс» — 112:113 (23:36, 31:31, 29:26, 29:20)
    «Сакраменто Кингз» — «Юта Джаз» — 117:123 (34:30, 21:38, 32:25, 30:30)
    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Денвер Наггетс» — 98:106 (24:29, 30:30, 18:15, 26:32)
    «Финикс Санс» — «Даллас Маверикс» — 121:100 (37:24, 19:22, 27:27, 38:27) 0

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