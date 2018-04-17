ЦСКА обыграл «Химки» в первом матче серии 1/4 финала Евролиги

Московскийв первом четвертьфинальном матче серии плей-офф Евролиги добыл домашнюю победу над— 98:95 (25:34, 21:20, 26:21, 26:20).

Самым результативным в составе победителей стал Серхио Родригес, набравший 22 очка. Еще 18 очков и 8 подборов в активе Отелло Хантера.

У «Химок» 22 очка в активе Алексея Шведа. Ещё 21 очко своей команде принёс Егор Вяльцев.

Отметим, что лидер ЦСКА Нандо Де Коло получил травму ноги по ходу матча. После второй четверти 30-летний баскетболист на площадку не выходил.

Счет серии, которая проводится до трех побед, стал 1-0 в пользу ЦСКА. Следующий матч противостояния состоится 19 апреля также в Москве.

Напомним, что в регулярном чемпионате Евролиги ЦСКА финишировал первым, выиграв 24 матча из 30. Химчане стали восьмыми, отпраздновав викторию в 16 встречах.