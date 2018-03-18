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    Трипл-дабл Джеймса помог «Кливленду» победить «Чикаго»

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    Куинн Кук
    На фото:Куинн Кук
    «Кливленд» одержал победу над «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА — 114:109 (32:31, 37:21, 16:29, 29:28).

    Лидер «Кавальерс» Леброн Джеймс оформил трипл-дабл, записав себе в актив 33 очка, 12 передач и 12 подборов. Джефф Грин набрал 21 очко, Джордан Кларксон – 19.

    У «быков» Дензел Валентайн набрал 34 очка и добавил к ним 7 подборов и 6 передач. По дабл-даблу сделали Кристиано Фелисио (10 + 10 подборов), Кэмерон Пэйн (13 + 10 передач) и Бобби Портис (15 + 15 подборов).

    «Кливленд» занимает третье место в таблице Западной конференции (40 побед, 29 поражений), «Чикаго» — 12-й (24-45).

    «Портленд» на своей площадке переиграл «Детройт» — 100:87 (31:20, 29:25, 20:18, 20:24).

    Героем встречи стал лидер «Трэйл Блэйзерс» Дэмиен Лиллард, записавший на свой счет 24 очка, 7 подборов и 8 передач. Си Джей Макколум добавил в копилку 16 баллов, Аль-Фарук Амину отметился 10 очками и 12 подборами.

    У «Пистонс» выделялись Андре Драммонд (18 + 22 подбора) и Блэйк Гриффин (15).

    «Портленд» идет третьим на «Западе» (43-26), «Детройт» — девятый на «Востоке» (30-39).

    «Финикс» уступил «Голден Стэйт» со счетом 109:124 (34:30, 26:22, 25:42, 24:30).

    Наибольший вклад в успех «Уорриорз» внесли Куинн Кук (28) и Дрэймонд Грин (25 + 11 подборов + 8 передач). Ник Янг принес «воинам» 20 очков, Кевон Луни — 13.

    У «Санз» лучшими были Джош Джексон (36) и Трой Дэниелс (18). Украинский центровой Алексей Лень провел на площадке почти 17 минут и записал на свой счет 5 очков и 9 подборов.

    «Голден Стэйт» занимает второе место на «Западе» (53-17), «Финикс» — 15-й (19-52).

    Другие результаты:

    «Милуоки» – «Атланта» — 122:117 (26:31, 30:19, 39:37, 27:30)
    «Нью-Орлеан» – «Хьюстон» — 101:107 (29:32, 25:28, 18:24, 29:23)
    «Вашингтон» – «Индиана» — 109:102 (25:20, 32:25, 29:26, 23:31)
    «Бруклин» – «Даллас» — 114:106 (30:24, 29:32, 29:33, 26:17)
    «Нью-Йорк» – «Шарлотт» — 124:101 (22:24, 35:26, 42:17, 25:34)
    «Мемфис» – «Денвер» — 101:94 (34:17, 19:31, 31:27, 17:19)
    «Сан-Антонио» – «Миннесота» — 117:101 (23:24, 38:26, 29:31, 27:20)
    «Юта» – «Сакраменто» — 103:97 (32:27, 18:27, 30:25, 23:18)

    Трипл-дабл Леброна Джеймса
    32 очка Джеймса Хардена
    39 очков ЛаМаркуса Олдриджа
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