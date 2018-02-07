Порзингис получил разрыв крестообразной связки колена

Форвард «Нью-Йорка»получил серьезную травму в матче регулярного чемпионата НБА с «Милуоки» (89:103), сообщает официальный сайт НБА.

Выполняя данк во второй четверти, латвиец неудачно приземлился, после чего покинул площадку при помощи партнеров по команде.

Как показало обследование, у баскетболиста разрыв передней крестообразной связки левого колена.

На восстановление после подобных повреждений уходит несколько месяцев, поэтому сезон для форварда, похоже, закончен.

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Порзингис проводит свой третий сезон в НБА, набирая 22,9 очка, 6,7 подбора и 2,4 блок-шота в среднем за матч.