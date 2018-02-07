Порзингис получил разрыв крестообразной связки колена

Выполняя данк во второй четверти, латвиец неудачно приземлился, после чего покинул площадку при помощи партнеров по команде.
Как показало обследование, у баскетболиста разрыв передней крестообразной связки левого колена.
На восстановление после подобных повреждений уходит несколько месяцев, поэтому сезон для форварда, похоже, закончен.
«Оклахома» выиграла в Окленде, «Кливленд» проиграл в Орландо
Порзингис проводит свой третий сезон в НБА, набирая 22,9 очка, 6,7 подбора и 2,4 блок-шота в среднем за матч.