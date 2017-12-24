«Голден Стэйт» проиграл «Денверу», «Бруклин» уступил «Индиане»

прервал свою победную серию в регулярном чемпионате НБА, уступивсо счетом 81:96 (20:22, 21:31, 21:20, 19:23).

Гэри Харрис принес «Наггетс» 19 очков, в шаге от дабл-даблов остановились Никола Йокич (18 + 9 подборов) и Уилсон Чендлер (15 + 9 подборов).

У «Уорриорз» выделялись Кевин Дюрант (18) и Клэй Томпсон (15).

«Голден Стэйт» занимает второе место в таблице Западной конференции (26 побед, 7 поражений), «Денвер» — шестой (18-15).

«Индиана» отыгралась с «-19» и одолела «Бруклин» — 123:119 OT (21:28, 20:29, 39:24, 31:30, 12:8).

Самым результативным в составе «Пэйсерс» стал Виктор Оладипо, набравший 38 очков, 23 очка в активе Майлза Тёрнера. У «Нетс» 26 очков набрал Спенсер Динуидди, ДеМарре Кэрролл оформил дабл-дабл из 20 очков и 13 подборов. Российский центровой Тимофей Мозгов участия в матче не принимал.

«Индиана» идет четвертой на «Востоке» (19-14), «Бруклин» — 11-й (12-20).

«Бостон» взял реванш у «Чикаго» за поражение на площадке «быков» — 117:92 (33:31, 27:27, 38:18, 19:16).

Одним из героев встречи стал Кайри Ирвинг, набравший 25 очков. В активе Джейлена Брауна 20 очков, Даниэль Тайс оформил дабл-дабл из 10 очков и 15 подборов. У «Буллз» 17 очков набрал Бобби Портис, по 12 — Лаури Маркканен и Джастин Холидей.

«Бостон» лидирует на «Востоке» (27-9), «Чикаго» — 14-й (10-22).

«Мемфис» нанес поражение «Клипперс» — 115:112 (30:33, 33:26, 27:22, 25:31).

Самым результативным игроком в составе победителей стал Тайрик Эванс, набравший 30 очков и сделавший 11 передач. В активе Марка Газоля 17 очков и 15 подборов. У «парусников» 38 очков набрал Остин Риверс, 36 — Лу Уильямс. ДеАндре Джордан сделал 18 подборов. Экс-игрок ЦСКА Милош Теодосич провел на площадке 32 минуты, набрал 9 очков, сделал 4 передачи, 1 подбор и 1 перехват.

«Мемфис» занимает 14-е место на «Западе» (10-23), «Клипперс» — на 10-й строке (13-19).

Другие результаты:

«Торонто» – «Филадельфия» — 102:86 (27:27, 28:19, 26:17, 21:23)

«Вашингтон» – «Орландо» — 130:103 (37:29, 35:19, 28:35, 30:20)

«Шарлотт» – «Милуоки» — 111:106 (24:23, 29:31, 28:31, 30:21)

«Атланта» – «Даллас» — 112:107 (25:25, 23:28, 31:27, 33:27)

«Юта» – «Оклахома-Сити» — 89:103 (22:28, 21:19, 21:29, 25:27)

«Майами» – «Нью-Орлеан» — 94:109 (28:27, 25:29, 16:27, 25:26)