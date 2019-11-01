Кириленко: Обе наши сборные на Олимпиаде — это очень круто и исторически важно

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ)прокомментировал завоевание олимпийской путевки мужской и женской сборных России по баскетболу 3×3.

«Хочу всех поздравить: в Японии случился исторический вечер для России! На Олимпиаде в Токио — первой, где будет представлен баскетбол 3×3, — сыграют обе наших команды.

Это очень круто, очень значимо и исторически важно. Может быть, сейчас масштабы этого события не чувствуются в полной мере. Но пройдет несколько лет, и это будет легче осознать.

Очень здорово стоять у истоков олимпийского баскетбола 3×3. Только две страны — Россия и Китай — квалифицировались на Игры в Токио напрямую двумя командами, мужской и женской.

При этом мы первые в комбинированном мировом рейтинге — это действительно дорогого стоит.

Поздравляю всех игроков, которые за последние годы участвовали во всевозможных турнирах, приносили нам победы и поднимали престиж российского баскетбола 3×3.

Все российское движение 3×3 принимало участие в наборе рейтинговых очков. Баскетболисты по всей России, каждый на своем уровне — необязательно на самом высоком — своим участием в турнирах зарабатывали рейтинговые очки, которые шли в общую российскую копилку.

Каждый давал по чуть-чуть и повышал наши шансы попасть на Олимпиаду. Это их общая победа», — заявил Кириленко «Матч ТВ».

Мужская команда заняла второе место в рейтинге ФИБА 3 на 3. Путевку на турнир получают три лучшие команды рейтинга (Сербия и Китай) + страна-хозяйка (Япония).

Российская женская сборная заняла первое место в аналогичном рейтинге. Также вместе с россиянками на турнир в Токио поедут команды Китая, Монголии и Румынии 0