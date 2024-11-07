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    Свентек снова проиграет Пегуле?

    Свентек — Пегула. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Итоговый турнир WTA 7 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Свентек — Пегула
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    Ига Свентек
    Полька Ига Свентек сыграет против американки Джессики Пегулы в третьем туре группового этапа Итогового турнира WTA. Матч пройдет 7 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Свентек — Пегула, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Свентек

    В отличие от предыдущих сезонов, на этот раз Иге не удалось досрочно обеспечить себе выход в полуфинал на Итоговом турнире.

    По правде говоря, польская теннисистка разочаровала в недавних матчах.

    Во втором туре Свенек потерпела поражение от Кори Гауфф со счетом 3:6, 4:6. Мы еще после первого матча заметили, что Ига играет как-то чересчур нервно, но никак не ожидали, что она уступит американке.

    Свентек подвела игра на собственной подаче, ошибок было просто неприлично много, о чем свидетельствует хотя бы тот факт, что Гауфф взяла на приеме пять геймов.

    В общем, Свентек, кажется, совершенно зря решила пропустить все турниры между US Open и итоговым.

    Прогнозы на теннис

    Также стоит отметить, что Свентек уже не сможет в этом году опередить Арину Соболенко и вернуться на первое место в рейтинге.

    Пегула

    Джессика тем временем еще ни разу не выигрывала на текущем турнире.

    Американка ужасно провела два предыдущих матча, не взяв ни сета.

    Сначала Пегула проиграла Кори Гауфф — 3:6, 2:6, В отличие от соперницы, у нее было чересчур много ошибок на подаче.

    То же самое можно сказать и про второй матч, в котором Пегула проиграла Барборе Крейчиковой со счетом 3:6, 3:6.

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    В прошлом году Пегула выиграла все три матча на групповом этапе Итогового турнира, и соперницы у нее тогда были гораздо сложнее — Арина Соболенко и Елена Рыбакина.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Свентек в этом матче можно поставить за 1.32, победу Пегулы букмекеры предлагают за 3.38.

    Прогноз: в начале сентября Ига уступил Джессике в четвертьфинале US Open со счетом 2:6, 4:6. Судя по двум предыдущим матчам в Эр-Рияде, сейчас американка не готова к таким подвигам. Ига тоже не впечатляет, но с Пегулой она, скорее всего, справится.

    Рекомендуемая ставка: победа Свентек в двух сетах за 1.92.

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    Свентек — Пегула: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 07.11.2024. Прогнозы на теннис. Свентек снова проиграет Пегуле?
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