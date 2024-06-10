Меньшик
Якуб впервые в карьере проведет матч на траве на уровне ATP.
Но переживать за него точно не стоит. У этого парня есть абсолютно всё, чтобы успешно играть на столь специфическом покрытии.
Меньшик здорово провел первые несколько месяцев текущего сезона, а его главным успехом стал выход в финал турнира в Дохе. В решающем матче 18-летний чех уступил Карену Хачанову, зато перед этим он остановил Алехандро Давидовича-Фокину, Энди Маррея, Андрея Рублева и Гаэля Монфиса.
Весной лучшим результатом Меньшика стал выход в третий круг «Мастерса» в Риме. Во втором раунде Якуб выиграл у Григора Димитрова.
Карбальес-Баэна
Роберто тем временем за всю карьеру выиграл лишь шесть матчей на траве.
В принципе, ничего удивительного — у испанца действительно нет мощной первой подачи, которая крайне важна на этом покрытии.
Карбальес-Баэна прочно закрепился в топ-100 только благодаря неплохим результатам на грунте.
В этом году его главным достижением пока остается выход в финал турнира в Марракеше. Кроме того, он добрался до третьего круга в Барселоне.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Меньшика в этом матче можно поставить за 1.44, победу Карбальеса-Баэны букмекеры предлагают за 2.80.
Прогноз: у Якуба есть все шансы одержать уверенную победу в своем дебютном матче на траве. Испанец вряд ли что-то сделает, если чех будет стабильно подавать первым мячом.
- 3.25Зверев — Алькарас: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
- 1.92Риндеркнеш — Микельсен: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
- 2.16Юбэнкс — Накашима: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: победа Меньшика в двух сетах за 2.10.