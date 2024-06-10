ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лука МодричНа пути к Евро. Фейерверка не будет, Модрич дал урок португальцам, суровый приговор от Леманна Георгий МамардашвилиМамардашвили, Трубин и еще три лучших молодых вратаря Европы Деонтей Уайлдер и Чжан ЧжилэйЧжилэй закончил звездную карьеру Уайлдера. «Бронзовому бомбардировщику» пора на пенсию
  • 00:21
    • Испания разгромила Северную Ирландию
  • 00:50
    • «Брайтон» может назначить тренером 31-летнего немца
    Все новости спорта

    Меньшик легко выиграет первый матч на траве?

    Меньшик — Карбальес-Баэна. Ставка (к. 2.10) и прогноз на турнир в Хертогенбосе 10 июня 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP
    Прогноз и ставки на Меньшик — Карбальес-Баэна
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Якуб Меньшик
    Чех Якуб Меньшик сыграет против испанца Роберто Карбальеса-Баэны в первом круге турнира в Хертогенбосе (Нидерланды). Матч пройдет 10 июня, начало — в 12:00 мск. Меньшик — Карбальес-Баэна: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Меньшик

    Якуб впервые в карьере проведет матч на траве на уровне ATP.

    Но переживать за него точно не стоит. У этого парня есть абсолютно всё, чтобы успешно играть на столь специфическом покрытии.

    Меньшик здорово провел первые несколько месяцев текущего сезона, а его главным успехом стал выход в финал турнира в Дохе. В решающем матче 18-летний чех уступил Карену Хачанову, зато перед этим он остановил Алехандро Давидовича-Фокину, Энди Маррея, Андрея Рублева и Гаэля Монфиса.

    Прогнозы на теннис

    Весной лучшим результатом Меньшика стал выход в третий круг «Мастерса» в Риме. Во втором раунде Якуб выиграл у Григора Димитрова.

    Карбальес-Баэна

    Роберто тем временем за всю карьеру выиграл лишь шесть матчей на траве.

    В принципе, ничего удивительного — у испанца действительно нет мощной первой подачи, которая крайне важна на этом покрытии.

    Карбальес-Баэна прочно закрепился в топ-100 только благодаря неплохим результатам на грунте.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    В этом году его главным достижением пока остается выход в финал турнира в Марракеше. Кроме того, он добрался до третьего круга в Барселоне.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Меньшика в этом матче можно поставить за 1.44, победу Карбальеса-Баэны букмекеры предлагают за 2.80.

    Прогноз: у Якуба есть все шансы одержать уверенную победу в своем дебютном матче на траве. Испанец вряд ли что-то сделает, если чех будет стабильно подавать первым мячом.

    Рекомендуемая ставка: победа Меньшика в двух сетах за 2.10.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.25
  • Прогноз на матч Зверев — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Италия — Босния и Герцеговина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Черногория — Грузия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Словакия — Уэльс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.14
  • Прогноз на матч Крисиума — Куяба
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Спортинг Хихон — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Франция — Канада
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  4.80
  • Экспресс дня 9 июня
  • Сегодня в 22:15
    •  1.86
  • Прогноз на матч Клуб Регатас Бразил — Форталеза
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Америка Минейро — Понте-Прета
  • Футбол
  • Завтра в 00:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Аргентина — Эквадор
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Бостон — Даллас
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Риндеркнеш — Микельсен
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Юбэнкс — Накашима
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Меньшик — Карбальес-Баэна. Чех Якуб Меньшик сыграет против испанца Роберто Карбальеса-Баэны в первом круге турнира в Хертогенбосе (Нидерланды). Матч пройдет 10 июня, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Меньшик — Карбальес-Баэна с коэффициентом 2.10.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры