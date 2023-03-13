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    «Калгари» прервет домашнюю серию неудач?

    «Калгари» — «Оттава». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НХЛ, 13 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Калгари» — «Оттава»
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    «Калгари»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Калгари» будет принимать «Оттаву». Игра пройдет на «Скотиабанк Садлдом Арене» 13 марта. Начало встречи — в 04:00 мск. «Калгари» — «Оттава»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Калгари»

    «Калгари» за последние три поединка выиграл два раза, а в максимально важном матче против аутсайдера своей конференции в лице «Анахайма» проиграл и снова потерял важные очки.

    Дома коллектив Саттера не может победить уже пять (!) матчей подряд, и с такими результатами «огоньки» просто не достойны попадания в плей-офф.

    Тем более «Калгари» ещё и проиграл два последних поединка против «Оттавы», а клуб из столицы Канады далеко не самый простой соперник, которому также нужна путёвка в плей-офф.

    «Оттава»

    «Оттава» сейчас выглядит явно привлекательнее, чем «Калгари», поэтому шансов победить у приезжей команды куда больше, нежели у хозяев. В активе «Оттавы» 70 очков, после 65 сыгранных матчей и уже 11 место в конференции.

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    За три последних поединка коллектив Ди Джея Смита проиграл два раза, а в сумме за эти матчи пропустил 14 шайб.

    В игре против нестабильного «Калгари» придется потрудиться, чтобы выиграть в Альберте. Соперник хоть и играет абы как, но при этом довольно силен и не распрощался с надеждами на плей-офф.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.96, на ничью — 4.84, на гостей — 3.34.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Матч, в котором сойдутся два равных соперника, но шансов победить будет больше у приезжего клуба.

    Альтернативный прогноз: Игра будет упорной, поэтому мы вправе ожидать овертайм в этом поединке.

    Ставка: П2 с коэффициентом 3.34.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.90.

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    «Калгари» — «Оттава»: прогноз, ставка (3.90), статистика, коэффициенты матча 13.03.2023. Прогнозы на хоккей. «Калгари» прервет домашнюю серию неудач?
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