В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Калгари» будет принимать «Оттаву». Игра пройдет на «Скотиабанк Садлдом Арене» 13 марта. Начало встречи — в 04:00 мск. «Калгари» — «Оттава»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Калгари»

«Калгари» за последние три поединка выиграл два раза, а в максимально важном матче против аутсайдера своей конференции в лице «Анахайма» проиграл и снова потерял важные очки.

Дома коллектив Саттера не может победить уже пять (!) матчей подряд, и с такими результатами «огоньки» просто не достойны попадания в плей-офф.

Тем более «Калгари» ещё и проиграл два последних поединка против «Оттавы», а клуб из столицы Канады далеко не самый простой соперник, которому также нужна путёвка в плей-офф.

«Оттава»

«Оттава» сейчас выглядит явно привлекательнее, чем «Калгари», поэтому шансов победить у приезжей команды куда больше, нежели у хозяев. В активе «Оттавы» 70 очков, после 65 сыгранных матчей и уже 11 место в конференции.

За три последних поединка коллектив Ди Джея Смита проиграл два раза, а в сумме за эти матчи пропустил 14 шайб.

В игре против нестабильного «Калгари» придется потрудиться, чтобы выиграть в Альберте. Соперник хоть и играет абы как, но при этом довольно силен и не распрощался с надеждами на плей-офф.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.96, на ничью — 4.84, на гостей — 3.34.

Прогноз и ставка

Прогноз: Матч, в котором сойдутся два равных соперника, но шансов победить будет больше у приезжего клуба.

Альтернативный прогноз: Игра будет упорной, поэтому мы вправе ожидать овертайм в этом поединке.

Ставка: П2 с коэффициентом 3.34.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.90.