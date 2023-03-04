«Авангард»
В дебюте плей-офф «Авангард» присоединился к списку фаворитов, которые на своем льду оказались неудачниками. В первой встрече омичи срезались «Сибири» в овертайме (1:2 ОТ).
Единственную шайбу «Авангард» всадил на 17-й минуте третьего периода. Зарядил ее защитник Алексей Береглазов. Гол за три минуты до финальной сирены вывел «ястребов» вперед, но через минуту на табло «G-Drive Арены» засветилось равенство — 1:1.
В овертайме команды откатали почти 9 минут, а завалил омичей новосибирский форвард Никита Сетдиков. За всю игру бригада Михаила Кравеца нанесла 27 ударов в створ, но выдала крайне низкую реализацию — 3.7%. По этому показателю омичи на 6 бросков переплюнули гостей.
В регулярном чемпионате «Авангард» набрал 86 очков в 68 играх и законсервировался на третьем месте в Восточной конференции. Суммарно за сезон «ястребы» насобирали 39 побед, а в преддверии плей-офф провели 4-матчевую серию без поражений, которую потопили в последнем туре с «Ак Барсом» (2:3 ОТ).
«Сибирь»
В первой встрече серии предматчевый андердог завалил «Авангард» на его ультрасовременной арене, вонзив победную шайбу на 8-й минуте овертайма (2:1 ОТ). Во время самого матча гостям пришлось отыгрываться в концовке.
После унылой событийности в двух периодах зрители увидели живой экшн в третьей двадцатиминутке, когда «Сибирь» пропустила первый гол в матче за 3 минуты до сирены. Однако через минуту лучший страйкер команды Александр Шаров вытащил для своих ничью.
В овертайме победную шайбу ввалил Никита Сетдиков. Для 27-летнего нападающего это всего восьмой гол в текущем сезоне. За матч команда Андрея Мартемьянова нанесла 21 удар в створ. Их реализация держалась на уровне 9.52%.
В регулярном чемпионате «Сибирь», претендовавшая в определенное время на лидерство, грохнулась на шестую строчку в Восточной конференции с 83 очками на балансе. За весь сезон новосибирцы оформили 38 побед.
Коэффициенты
На «Авангард» букмекеры выгружают коэффициент 2.03, на ничью — 3.75, а на «Сибирь» — 3.25.
Прогноз
Серия для «Авангарда» стартовала ровно так, как и для других фаворитов домашней арены — с поражения. В первом матче с «Сибирью» омичей скосила низкая реализация, а соперник добился своего, наказав хозяев за их неточности.
Ставка
Согласно всевозможным предматчевым раскладам, «Авангард» дома остается стопроцентным фаворитом. Кажется, в субботней встрече никакой сенсации не предвидится. Наши прогноз и ставка — «Авангард» победит за 2.03.
Первый раунд серии показал, что срубить даже далекую от прайма «Сибирь» без буйной атакующей активности не получится, поэтому омичам придется цеплять победу через «верх». Наш альтернативный прогноз — «Авангард» победит + ТБ 3.5 за 2.77.