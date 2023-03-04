Во втором матче серии 1/4 финала Востока «Авангард» будет принимать «Сибирь». Игра пройдет на «G-Drive Арене» 4 марта. Начало встречи — в 14:00 мск. «Авангард» — «Сибирь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Авангард»

В дебюте плей-офф «Авангард» присоединился к списку фаворитов, которые на своем льду оказались неудачниками. В первой встрече омичи срезались «Сибири» в овертайме (1:2 ОТ).

Единственную шайбу «Авангард» всадил на 17-й минуте третьего периода. Зарядил ее защитник Алексей Береглазов. Гол за три минуты до финальной сирены вывел «ястребов» вперед, но через минуту на табло «G-Drive Арены» засветилось равенство — 1:1.

В овертайме команды откатали почти 9 минут, а завалил омичей новосибирский форвард Никита Сетдиков. За всю игру бригада Михаила Кравеца нанесла 27 ударов в створ, но выдала крайне низкую реализацию — 3.7%. По этому показателю омичи на 6 бросков переплюнули гостей.

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В регулярном чемпионате «Авангард» набрал 86 очков в 68 играх и законсервировался на третьем месте в Восточной конференции. Суммарно за сезон «ястребы» насобирали 39 побед, а в преддверии плей-офф провели 4-матчевую серию без поражений, которую потопили в последнем туре с «Ак Барсом» (2:3 ОТ).

«Сибирь»

В первой встрече серии предматчевый андердог завалил «Авангард» на его ультрасовременной арене, вонзив победную шайбу на 8-й минуте овертайма (2:1 ОТ). Во время самого матча гостям пришлось отыгрываться в концовке.

После унылой событийности в двух периодах зрители увидели живой экшн в третьей двадцатиминутке, когда «Сибирь» пропустила первый гол в матче за 3 минуты до сирены. Однако через минуту лучший страйкер команды Александр Шаров вытащил для своих ничью.

В овертайме победную шайбу ввалил Никита Сетдиков. Для 27-летнего нападающего это всего восьмой гол в текущем сезоне. За матч команда Андрея Мартемьянова нанесла 21 удар в створ. Их реализация держалась на уровне 9.52%.

В регулярном чемпионате «Сибирь», претендовавшая в определенное время на лидерство, грохнулась на шестую строчку в Восточной конференции с 83 очками на балансе. За весь сезон новосибирцы оформили 38 побед.

Коэффициенты

На «Авангард» букмекеры выгружают коэффициент 2.03, на ничью — 3.75, а на «Сибирь» — 3.25.

Прогноз

Серия для «Авангарда» стартовала ровно так, как и для других фаворитов домашней арены — с поражения. В первом матче с «Сибирью» омичей скосила низкая реализация, а соперник добился своего, наказав хозяев за их неточности.

К следующей игре омичи подойдут с опытом предыдущих ошибок и дадут сибирякам сдачи . Команда Кравеца откатает матч на особой мотивации и сделает максимум, чтобы не ехать в Новосибирск с 0:2.

Ставка

Согласно всевозможным предматчевым раскладам, «Авангард» дома остается стопроцентным фаворитом. Кажется, в субботней встрече никакой сенсации не предвидится. Наши прогноз и ставка — «Авангард» победит за 2.03.

Первый раунд серии показал, что срубить даже далекую от прайма «Сибирь» без буйной атакующей активности не получится, поэтому омичам придется цеплять победу через «верх». Наш альтернативный прогноз — «Авангард» победит + ТБ 3.5 за 2.77.