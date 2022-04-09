В четвертом матче серии финала Востока «Трактор» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «Трактор Арене» 9 апреля. Начало встречи — в 15:00 мск. «Трактор» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Трактор»

Финал конференции «Трактор» начал с поражения в Магнитогорске — 2:3, после чего сумел затащить победу в «верховом» замесе 5 апреля — 6:4. В выигранном матче «мишки» нанесли 39 ударов в рамку и реализовали 10.26% моментов.

Первый поединок в Челябинские «Трактор» провалил, прошляпив камбэк «Магнитки» — 1:2. Единственную шайбу в составе хозяев оформил Никита Тертышный во втором периоде.

Коэффициенты матча Трактор — Металлург Мг 1 2.25 X 4.10 2 2.75 Ставка

В четвертьфинале Востока команда Анвара Гатиятулина всухую разделалась с «Нефтехимиком» — 4:0, а на стадии 1/2 — скатала шесть матчей с «Салаватом Юлаевым» — 4:2.

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В регулярном чемпионате «Трактор» оказался вторым в таблице Восточной конференции. В 49 играх челябинскому клубу удалось заработать 71 очко.

«Металлург» Мг

Финальную серию магнитогорцы начали с домашней победы с минимальным перевесом — 3:2. В этой игре «лисы» реализовали 8% моментов, нанеся за час поединка 25 бросков в раму «Трактора».

Во втором матче была более серьезная заруба, в которой «Металлург» Мг оказался слабее — 4:6. Зато в первом выездном поединке «сталевары» оформили камбэк стараниями Хабарова и Голдобина — 2:1.

В четвертьфинале Востока «Магнитка» устроила 5-матчевый замес с «Барысом» — 4:1. В полуфинале команда Ильи Воробьева провела семь поединков с «Авангардом» — 4:3.

В регулярном первенстве «Металлурга» Мг поучаствовал в 48 встречах, в которых захватил 71 очко. В таблице Восточной конференции магнитогорцы оказались лидерами.

Коэффициенты

Поставить на победу «Трактора» букмекеры предлагают с кэфом 2.31, в 3.82 оценивается вероятность ничейного результата, на победу «Металлурга» Мг дается коэффициент 2.90.

Прогноз

Перед возвращением в Магнитогорск «Трактору» важно затащить победу на своем льду, чтобы отправиться в гости с равенством в серии. Однако «Магнитка» в стремлении развить преимущество будет пытаться аннулировать большую часть атак челябинцев , как это было в предыдущей игре.

Ставка

Команда Воробьева уже дважды доказала, что способна убить умение «Трактора» опасно действовать впереди, поэтому в четвертой игре не стоит ждать голов сверх нормы.. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5 за 2.00.