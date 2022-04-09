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    Еще один матч в Челябинске соперники закончат тоталом «меньше»?

    «Трактор» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставка (к. 2.00) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 9 апреля 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Трактор Прогнозы на Металлург Мг
    Прогноз и ставки на «Трактор» — «Металлург» Мг
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    Алексей Потапов
    В четвертом матче серии финала Востока «Трактор» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «Трактор Арене» 9 апреля. Начало встречи — в 15:00 мск. «Трактор» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 09 Апреля 2022 года
    Трактор
  • Челябинск
    •  Трактор 15:00 Металлург Мг Металлург Мг
  • Магнитогорск
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    «Трактор»

    Финал конференции «Трактор» начал с поражения в Магнитогорске — 2:3, после чего сумел затащить победу в «верховом» замесе 5 апреля — 6:4. В выигранном матче «мишки» нанесли 39 ударов в рамку и реализовали 10.26% моментов.

    Первый поединок в Челябинские «Трактор» провалил, прошляпив камбэк «Магнитки» — 1:2. Единственную шайбу в составе хозяев оформил Никита Тертышный во втором периоде.

    Коэффициенты матча Трактор — Металлург Мг

  • 1
  • 2.25
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 2.75
  • Ставка
    •

    В четвертьфинале Востока команда Анвара Гатиятулина всухую разделалась с «Нефтехимиком» — 4:0, а на стадии 1/2 — скатала шесть матчей с «Салаватом Юлаевым» — 4:2.

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    В регулярном чемпионате «Трактор» оказался вторым в таблице Восточной конференции. В 49 играх челябинскому клубу удалось заработать 71 очко.

    «Металлург» Мг

    Финальную серию магнитогорцы начали с домашней победы с минимальным перевесом — 3:2. В этой игре «лисы» реализовали 8% моментов, нанеся за час поединка 25 бросков в раму «Трактора».

    Во втором матче была более серьезная заруба, в которой «Металлург» Мг оказался слабее — 4:6. Зато в первом выездном поединке «сталевары» оформили камбэк стараниями Хабарова и Голдобина — 2:1.

    В четвертьфинале Востока «Магнитка» устроила 5-матчевый замес с «Барысом» — 4:1. В полуфинале команда Ильи Воробьева провела семь поединков с «Авангардом» — 4:3.

    В регулярном первенстве «Металлурга» Мг поучаствовал в 48 встречах, в которых захватил 71 очко. В таблице Восточной конференции магнитогорцы оказались лидерами.

    Коэффициенты

    Поставить на победу «Трактора» букмекеры предлагают с кэфом 2.31, в 3.82 оценивается вероятность ничейного результата, на победу «Металлурга» Мг дается коэффициент 2.90.

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    Прогноз

    Перед возвращением в Магнитогорск «Трактору» важно затащить победу на своем льду, чтобы отправиться в гости с равенством в серии. Однако «Магнитка» в стремлении развить преимущество будет пытаться аннулировать большую часть атак челябинцев, как это было в предыдущей игре.

    Ставка

    Команда Воробьева уже дважды доказала, что способна убить умение «Трактора» опасно действовать впереди, поэтому в четвертой игре не стоит ждать голов сверх нормы.. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5 за 2.00.

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    «Трактор» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 09.04.2022. Прогнозы на хоккей. Еще один матч в Челябинске соперники закончат тоталом «меньше»?
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