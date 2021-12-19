В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Детройт» будет принимать «Нью-Джерси». Игра пройдет на «Литл Сизарс Арене» 19 декабря. Начало встречи — в 04:00 мск. «Детройт» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Детройт»

Парни из Мичигана провели 30 матчей, в которых смогли хватануть 31 балл. В турнирной таблице Атлантического дивизиона красно-белые замыкают четверку лидеров и опережают «Бостон» всего на 1 пункт.

В игре 5 декабря «Детройт» при родных фанатах затащил победу над «Айлендерс» (4:3 ОТ), продлив серию без поражений до пяти поединков. А вот после встречи с «островитянами» «Ред Уингз» посыпались.

В четырех играх из пяти дальнейших коллектив Джеффа Блашилла остался с нулем, пропустив по 5+ голов. Сперва на команду нахлынула 3-матчевая серия поражений. «Крылья» слились «Нэшвиллу» (2:5), «Сент-Луису» (2:6) и «Колорадо» (3:7).

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А чтобы как-то разбавить унылую статистику, «Детройт» решил воспользоваться щедростью «Айлендерс» (2:1). В последнем матче «Ред Уингз» не справились с «Каролиной» (3:5).

«Нью-Джерси»

«Девс» провели в нынешнем сезоне 28 матчей и заработали 25 очков. В таблице Столичного дивизиона банда из Ньюарка занимает седьмое место с отставанием от позиции в четверке на 10 баллов.

У «Нью-Джерси» турнирные дела гораздо хуже, чем печали «Детройта». В девяти предыдущих встречах «Девилз» потерпели восемь поражений. Единственную победу они оформили в игре с «Филадельфией» (3:0).

После праздника голов в «Пруденшал Центре» команда Линди Раффа принимала «Нэшвилл». В игре с «Предаторз» «Джерси» тоже выглядел неплохо, но в итоге слился с минимальной разницей (2:3).

На два следующих матча «Нью-Джерси» покинул Ньюарк. В гостях «Девилз» проиграли «Айлендерс» (2:4) и «Филадельфии» (1:6). А дома парни Раффа не сумели сдержать «Вегас» (3:5).

Коэффициенты

В поединке в Мичигане букмекеры отдают перевес в сторону «Детройта» с кэфом на победу — 2.16. На ничью можно поставить за 4.08, а на победу «Нью-Джерси» — за 3.16.

Прогноз

В последнее время «Детройт» не очень здорово играет против топовых соперников, а вот команду уровня «Нью-Джерси» «крылышки» на своем льду могут прихлопнуть.

Ставка