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    Сколько забьет «Амур» во второй игре с «Барысом»?

    «Амур» — «Барыс». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч КХЛ 6 января 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Амур Прогнозы на Барыс
    Прогноз и ставки на «Амур» — «Барыс»
    Павел Турбин
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Амур» будет принимать «Барыс». Матч пройдет на «Платинум Арене» 6 января. Начало встречи — в 10:00 мск. Прогноз на «Амур» — «Барыс».
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    Хоккей. КХЛ 06 Января 2021 года
    Амур
  • Хабаровск
    •  Амур 10:00 Барыс Барыс
  • Нур-Султан
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.15
  • X
  • 4.45
  • 2
  • 2.75
  • Ставка!
    •

    «Амур»

    Хабаровский клуб вышел на лед 42 раза. Во всех своих матчах он заработал 32 балла, из-за чего уже давно находится на десятом месте в Восточной конференции.

    Последняя победа «Амура» на «Платинум Арене» была добыта 10 декабря. В тот день «тигры» на своем льду одержали верх над «Витязем» (3:1).

    Затем было еще пять матчей. Во всех команда Сергея Светлова уступила. Сперва «тигры» влетели «Сибири» в основное время (2:3) и по буллитам (2:2, 1:2).

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    Далее «Амур» встретился с «Барысом» и влетел в Казахстане крупно (2:5). В следующем матче хабаровчане проиграли «Авто» (0:3), а в очередном противостоянии с «Барысом» коллектив Светлова оказался слабее в послематчевых бросках (4:4; 2:3).

    «Барыс»

    Команда из Казахстана успела провести 39 поединков в регулярке, в ходе которых она завоевала 47 баллов. В Восточной конференции этот клуб занимает восьмую позицию.

    В отличие от «Амура», «Барыс» побеждает в разы чаще. В восьми последних матчах коллектив из Нур-Султана выиграл 7 раз. С 13 по 26 декабря «барсы» провели серию из пяти поединков без поражений.

    Сперва подопечные Юрия Михайлиса взяли верх над «Трактором» (4:2). Далее казахстанцы были сильнее «Куньлуня» в овертайме (2:1) и «Торпедо» в добавочном периоде (3:2).

    Позже «Барыс» победил «Авангард» (3:1) и «Амур» (5:2). Затем ребята Михайлиса уступили «Сибири» (1:3), после чего они в дополнительное хлопнули «Магнитку» (3:2) и переиграли «Амур» по буллитам (4:4, 3:2).

    Прогноз и ставка

    Победа «Амура» в этой встрече оценивается в 2.36, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.04, а на победу «Барыса» — 2.58.

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    Между собой две команды уже пару раз в текущем сезоне зарубились результативно. Дома «тигры» вновь окажут казахстанцам серьезное сопротивление.

    Подопечные Сергея Светлова попытаются взять реванш за поражения и найдет моменты для парочки голов. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Амура» больше 2 за 1.59. 0

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