«Сибирь» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч КХЛ 6 декабря 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Сибирь» будет принимать «Локомотив». Матч пройдет на «Сибирь-Арене» 6 декабря. Начало встречи — в 13:30 мск. Прогноз на «Сибирь» — «Локомотив».

«Сибирь»

Хоккейный клуб из Новосибирска после 33 сыгранных матчей имеет в своей копилке 33 очка. В турнирной таблице Восточной конференции он занимает восьмое место.

В последних поединках «Сибирь» выглядит неплохо. В семи недавних встречах «снеговики» выиграли 6 раз. А с 15 по 25 ноября команда провела отрезок из четырех побед в основное время.

В этих матчах подопечные Николая Заварухина одержали верх над «Металлургом» Мг (3:2), «Торпедо» (3:1), ЦСКА (5:1) и «Динамо» Рига (3:2). Неожиданно эту серию обломал «Куньлунь» 27 ноября в «Мытищах» (0:1).

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После гостевого поражения от китайского клуба «Сибирь» в родных стенах прихлопнула «Спартак» (2:0), а также переиграла «Сочи» в дополнительное время (2:1).

«Локомотив»

Ярославский коллектив все еще находится в тройке лидеров Западной конференции. За 32 поединка регулярного первенства команда заработала 44 балла.

В последнее время дела с результатами у «Локо» складываются не очень. В девяти недавних матчах «железнодорожники» проиграли шесть раз. С 12 по 19 ноября было три поражения в основное время.

Команда из Ярославля уступила «Автомобилисту» (1:2), ЦСКА (1:3) и «Йокериту» (1:4). А затем подопечные Андрея Скабелки прихлопнули «Динамо» Рига (3:1). Позже «Локо» в овертайме проиграл «Динамо» Минск (1:2) и «Динамо» Москва (3:4).

В конце прошлого месяца «Локомотив» победил «Динамо» Минск в дополнительное время (3:2), а 1 декабря команда Скабелки разгромила «Северсталь» (5:1). Но в последней игре «Локо» не справился с «Барысом» (1:3).

Прогноз и ставка

Победа «Сибири» в предстоящем матче оценивается в 2.64, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.98, а на победу «Локомотива» — 2.33.

К ярославцам в таблице Запада потихоньку подбираются минское и московское «Динамо», готовые в любой момент убрать «Локо» из топ-3.

Подопечные Скабелки должны собраться и вернуться на уровень выступлений в октябре, когда команда практически в каждом матче отбирала очки у разных по классу соперников.

В предстоящей встрече гости попытаются сломать беспроигрышную серию «Сибири», которая на своем льду не уступает уже 4 поединка кряду. Наши прогноз и ставка — победа «Локомотива» в матче с коэффициентом 1.81. 0