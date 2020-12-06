ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Зинедин ЗиданЗидан способен все исправить. Но хочет ли он продолжить работу? «Наполи» все еще не гарантировал себе участие в плей-офф Лиги Европы18 участников плей-офф, судьба «Наполи» и боль ЦСКА ЦСКА — «Вольфсберг»Позор становится привычным. ЦСКА проиграл австрийскому середняку и вылетел из еврокубков
  • 09:54
    • Нойер — лучший вратарь года по версии ESPN
  • 09:15
    • Трент, ван Дейк и Робертсон — лучшие защитники 2020 года по версии ESPN
  • 09:10
    • Неймар, Верратти и Мбаппе не сыграют против «Монпелье»
  • 08:42
    • Bild: Зидан лично созвонился с Собослаи
  • 00:17
    • «Химки» потерпели поражение от «Баварии»
    Все новости спорта

    На что рассчитывать «Локо» в матче с «Сибирью»?

    «Сибирь» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч КХЛ 6 декабря 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Сибирь Прогнозы на Локомотив
    Прогноз и ставки на «Сибирь» — «Локомотив»
    «Локомотив»
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Сибирь» будет принимать «Локомотив». Матч пройдет на «Сибирь-Арене» 6 декабря. Начало встречи — в 13:30 мск. Прогноз на «Сибирь» — «Локомотив».
    ×
    Хоккей. КХЛ 06 Декабря 2020 года
    Сибирь
  • Новосибирск
    •  Сибирь 13:30 Локомотив Локомотив
  • Ярославль
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.65
  • X
  • 4.15
  • 2
  • 2.30
  • Ставка!
    •

    «Сибирь»

    Хоккейный клуб из Новосибирска после 33 сыгранных матчей имеет в своей копилке 33 очка. В турнирной таблице Восточной конференции он занимает восьмое место.

    В последних поединках «Сибирь» выглядит неплохо. В семи недавних встречах «снеговики» выиграли 6 раз. А с 15 по 25 ноября команда провела отрезок из четырех побед в основное время.

    В этих матчах подопечные Николая Заварухина одержали верх над «Металлургом» Мг (3:2), «Торпедо» (3:1), ЦСКА (5:1) и «Динамо» Рига (3:2). Неожиданно эту серию обломал «Куньлунь» 27 ноября в «Мытищах» (0:1).

    Все прогнозы на КХЛ

    После гостевого поражения от китайского клуба «Сибирь» в родных стенах прихлопнула «Спартак» (2:0), а также переиграла «Сочи» в дополнительное время (2:1).

    «Локомотив»

    Ярославский коллектив все еще находится в тройке лидеров Западной конференции. За 32 поединка регулярного первенства команда заработала 44 балла.

    В последнее время дела с результатами у «Локо» складываются не очень. В девяти недавних матчах «железнодорожники» проиграли шесть раз. С 12 по 19 ноября было три поражения в основное время.

    Команда из Ярославля уступила «Автомобилисту» (1:2), ЦСКА (1:3) и «Йокериту» (1:4). А затем подопечные Андрея Скабелки прихлопнули «Динамо» Рига (3:1). Позже «Локо» в овертайме проиграл «Динамо» Минск (1:2) и «Динамо» Москва (3:4).

    В конце прошлого месяца «Локомотив» победил «Динамо» Минск в дополнительное время (3:2), а 1 декабря команда Скабелки разгромила «Северсталь» (5:1). Но в последней игре «Локо» не справился с «Барысом» (1:3).

    Прогноз и ставка

    Победа «Сибири» в предстоящем матче оценивается в 2.64, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.98, а на победу «Локомотива» — 2.33.

    50 000ПолучитьБонус для новых игроковvulkan 100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet

    К ярославцам в таблице Запада потихоньку подбираются минское и московское «Динамо», готовые в любой момент убрать «Локо» из топ-3.

    Подопечные Скабелки должны собраться и вернуться на уровень выступлений в октябре, когда команда практически в каждом матче отбирала очки у разных по классу соперников.

    В предстоящей встрече гости попытаются сломать беспроигрышную серию «Сибири», которая на своем льду не уступает уже 4 поединка кряду. Наши прогноз и ставка — победа «Локомотива» в матче с коэффициентом 1.81. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.82
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Енисей
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  3.18
  • Прогноз на матч Локомотив — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  1.61
  • Прогноз на матч Трактор — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Текстильщик — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.66
  • Прогноз на матч Алания — Чертаново
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Бернли — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Торпедо — Велес
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Леванте — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Спартак — Тамбов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Специя — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Фрайбург — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Куньлунь — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Брюгге» — «Зенит»
  • Это провал. Разгром в Бельгии лишил «Зенит» шансов на евровесну
    • 02:14 03/12/2020     Зинедин Зидан
  • «Реал» на грани сенсационного вылета из ЛЧ. «Шахтер» вновь нокаутировал «сливочных»
    • 14:57 02/12/2020     ЦСКА — «Вольфсберг»
  • Позор становится привычным. ЦСКА проиграл австрийскому середняку и вылетел из еврокубков
    • Вчера в 02:36
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Сибирь» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч КХЛ 6 декабря 2020 года. Прогноз на «Сибирь» — «Локомотив». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.81
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры