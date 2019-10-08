ЦСКА — «Амур». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч КХЛ 8 октября 2019 года

ЦСКА
По завершении 14 матчей в КХЛ московский клуб сумел занять 1 место в турнирной таблице Западной конференции с 23 очками в активе.
С 13 сентября и по 1 октября «Армейцы» провели хороший отрезок сезона из 7 побед кряду. Столичная команда сумела обыграть СКА (0:3), «Локомотив» (5:2), «Адмирал» (4:0). Затем ЦСКА вновь одолел питерцев в серии буллитов (2:2, 0:1).
Чуть позже подопечные Игоря Никитина разгромили «Йокерит» (1:5), всухую переиграли «Торпедо» (0:3) и разнесли «Спартак» (3:9).
А 3 октября «кони» потерпели поражение от подольского «Витязя» (1:2). Но спустя несколько дней москвичи вновь покуражились, расправившись с рижским «Динамо» (6:1).
«Амур»
Команда из Хабаровска лишь с недавних пор начала демонстрировать положительные результаты собственных выступлений. За 14 матчей этот коллектив заработал 11 очков и занял 10 место в рейтинге Восточной конференции.
После кошмарной серии из 9 поражений подряд «тигры» наконец-то смогли победить. На «Платинум Арене» хозяева взяли верх над «Адмиралом» (3:2).
Но через 2 дня «Амур» уступил этому же сопернику со счетом — 1:2. А чуть позже подопечные Александра Гулявцева всухую одолели «Сибирь» (3:0).
Октябрь начался для хабаровского коллектива очень удачно. Сперва «Амур» разобрался с «Куньлунем РС» (3:2), а затем «тигры» победили «Сочи» (1:2).
Прогноз
Победа ЦСКА в данном противостоянии оценивается коэффициентом 1,21, на ничью букмекеры дают коэффициент 7,60, а на победу «Амура» — 11,0.
Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал ЦСКА в 1 периоде больше 0,5 с коэффициентом 1,58. 0