ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Краснодар» Кононов ушел, проблемы остались. «Спартак» снова проиграл «Челси» в двух очках от чемпиона АнглииПеред «Челси» открываются большие возможности «Зенит»Шоу на Урале. «Зенит» ушел на международную паузу в хорошем настроении
  • 13:33
    • Ласицкене призвала руководства ВФЛА и Шляхтина уйти в отставку
  • 13:09
    • Калниньш, Ларсен и Капризов признаны лучшими игроками пятой недели КХЛ
  • 21:00
    • «Спартак» на выезде проиграл «Краснодару»
  • 00:48
    • Карпин: Мне комфортно в «Ростове», на «Спартак» вообще не смотрю
  • 23:25
    • Спаич: Довели игру до победы за счет характера
  • 23:01
    • Берг: Я доволен сегодняшним матчем, наша команда хорошо сыграла
  • 22:12
    • Ларссон: Безусловно, мы не можем быть довольны результатом
    Все новости спорта

    Сколько времени потребуется ЦСКА на раскачку?

    ЦСКА — «Амур». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч КХЛ 8 октября 2019 года

    Прогнозы на КХЛ Прогнозы на ЦСКА Прогнозы на Амур
    Прогноз на ЦСКА — «Амур»
    Хоккеисты ЦСКА
    В очередной игре КХЛ ЦСКА будет принимать «Амур». Матч состоится 8 октября на «ЦСКА Арене». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на ЦСКА — «Амур».
    ×
    Хоккей. КХЛ 08 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.19
  • X
  • 7.50
  • 2
  • 12.50
  • Играть!
    •

    ЦСКА

    По завершении 14 матчей в КХЛ московский клуб сумел занять 1 место в турнирной таблице Западной конференции с 23 очками в активе.

    С 13 сентября и по 1 октября «Армейцы» провели хороший отрезок сезона из 7 побед кряду. Столичная команда сумела обыграть СКА (0:3), «Локомотив» (5:2), «Адмирал» (4:0). Затем ЦСКА вновь одолел питерцев в серии буллитов (2:2, 0:1).

    Чуть позже подопечные Игоря Никитина разгромили «Йокерит» (1:5), всухую переиграли «Торпедо» (0:3) и разнесли «Спартак» (3:9).

    Все прогнозы на хоккей

    А 3 октября «кони» потерпели поражение от подольского «Витязя» (1:2). Но спустя несколько дней москвичи вновь покуражились, расправившись с рижским «Динамо» (6:1).

    «Амур»

    Команда из Хабаровска лишь с недавних пор начала демонстрировать положительные результаты собственных выступлений. За 14 матчей этот коллектив заработал 11 очков и занял 10 место в рейтинге Восточной конференции.

    После кошмарной серии из 9 поражений подряд «тигры» наконец-то смогли победить. На «Платинум Арене» хозяева взяли верх над «Адмиралом» (3:2).

    Но через 2 дня «Амур» уступил этому же сопернику со счетом — 1:2. А чуть позже подопечные Александра Гулявцева всухую одолели «Сибирь» (3:0).

    1000ЗабратьФрибет БЕЗ депозитаwinline.ru 8000ПолучитьБонус с промокодом LIVESPORT1xstavka.ru

    Октябрь начался для хабаровского коллектива очень удачно. Сперва «Амур» разобрался с «Куньлунем РС» (3:2), а затем «тигры» победили «Сочи» (1:2).

    Прогноз

    Победа ЦСКА в данном противостоянии оценивается коэффициентом 1,21, на ничью букмекеры дают коэффициент 7,60, а на победу «Амура» — 11,0.

    Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал ЦСКА в 1 периоде больше 0,5 с коэффициентом 1,58. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.62
  • Прогноз на матч СКА — Спартак
  • Сегодня в 19:30
    •  3.52
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 21:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Коламбус Блю Джекетс — Баффало Сейбрз
  • Завтра в 02:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Торонто Мейпл Лифс — Сент-Луис Блюз
  • Завтра в 02:00
    •  1.52
  • Прогноз на матч Йокерит — Сочи
  • Завтра в 18:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Локомотив — Ак Барс
  • Завтра в 19:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Германия — Аргентина
  • Послезавтра в 21:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Белоруссия — Эстония
  • 10/10/2019 в 21:45
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Месут Озил
  • Озил почти не играет в этом сезоне. Что происходит?
    • 16:24 05/10/2019     ЦСКА — «Эспаньол»
  • Евро-импотенция. Армейцы закрепились на дне таблицы ЛЕ
    • 01:17 04/10/2019     Луис Суарес
  • Орудие осады. Видаль позволил Суаресу выйти из тени
    • 20:40 03/10/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    ЦСКА — «Амур». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч КХЛ 8 октября 2019 года . Прогноз на ЦСКА — «Амур». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.58
    Тоже интересно
    Настроение, когда теряешь важных футболистов Футбол «Локомотив» теряет игроков, но не очкиРеакция спортивных обозревателей на поединок 12 тура РПЛ между «Локомотивом» и «Арсеналом» Вчера в 21:280
  • 11:16
    • Потапова проиграла Гарсии на старте турнира в Китае
  • 08:56
    • «Ювентус» и «Вольфсбург» — единственные команды из топ-5, которые не проигрывали в текущем сезоне
  • 13:49
    • Черчесов пожелал «Спартаку» и «Динамо» определиться с тренерами
    Ивелин Попов и Хорен Байрамян Футбол Гений Карпина и трансформация «Ростова»Пресса о матче ЦСКА — «Ростов» Вчера в 20:360
  • Экспресс дня

  • Поднимется ли «Ланс» на второе место в Лиге 2?
  • 3.52
    •
  • 13:20
    • Два игрока «Ромы» выбыли из строя
  • 11:53
    • Игрок «Наполи» получил серьезную травму в матче против «Торино»
  • 11:34
    • «Арсенал» нацелился на защитника «Вулверхэмптона»
    «Нью-Йорк Айлендерс» — «Виннипег» Хоккей НХЛ. Результативная передача и 29 сэйвов Худобина, два очка Свечникова и покер МантаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 7 октября 07:290
  • 11:03
    • «Арсенал» и «Челси» проявляют интерес к хавбеку «Андерлехта»
  • 10:47
    • Лопетеги: «Севилья» сыграла смело против «Барселоны», но в итоге была наказана
  • 10:30
    • Голкипер «Шальке» летом перейдет в «Баварию»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие