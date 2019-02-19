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    «Колорадо» может прервать серию неудач в игре с «Вегасом»

    «Колорадо» — «Вегас». Прогноз и ставки на матч НХЛ 19 февраля 2019 года

    НХЛ Колорадо Эвеланш Вегас Голден Найтс
    Прогноз на «Колорадо» — «Вегас»
    Семен Варламов, «Колорадо»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 19 февраля 2019 года «Колорадо Эвеланш» примет «Вегас Голден Найтс». Начало матча — 05:00 мск. Прогноз на «Колорадо» — «Вегас».
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    «Колорадо»

    В прошлой игре «Колорадо» дома всухую проиграло «Сент-Луису» (0:3) — это девятое поражение «Эвеланш» в последних десяти матчах, и некогда лидер Центрального дивизиона опустился на предпоследнее место, а от зоны плей-офф Запада команду отделяет три очка.

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    Лидерами команды являются российский вратарь Семен Варламов, защитники Тайсон Бэрри и Эрик Джонсон, важную роль играет россиянин Никита Задоров. В атаке солирует три звездных форвардов Натан Маккиннон, Мико Рантанен и Габриэль Ландескуг, россиянин Владислав Каменев травмирован, также как и Колин Уилсон.

    «Колорадо» делает акцент на игру в атаке, забрасывая в среднем 3,21 шайбы за матч и реализуя 22,4% большинства (результаты входят в топ-10), но оборона «Эвеланш» одна из худших в НХЛ.

    «Вегас»

    В прошлом поединке «Вегас» дома разобрался с «Нэшвиллом» (5:1), прервав серию из трех поражений. И хотя в последнее время результатами «Голден Найтс» не блещут, они вполне уверенно занимают третье место в Тихоокеанском дивизионе, на девять очков опережая «Ванкувер».

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    Хороший матч провел основной вратарь Марк-Андре Флери, отразив 29 из 30 бросков, дубль оформил нападающий Макс Пачиоретти, гол+пас у Оскара Линдберга, по шайбе забросили Брендон Пирри и защитник Ши Теодор, две передачи у Алекса Туха. Также отметим лидирующие роли форвардов Джонатана Маршессо и Коди Икина.

    «Вегас» делает ставку на игру в обороне, пропуская в среднем 2,80 шайб за матч и показывая 82,9% надежности в меньшинстве (результаты в топ-7), но атака на среднем уровне.

    Прогноз

    В первой игре «Вегас» дома обыграл «Колорадо» (2:1). Конечно, «Эвеланш» сейчас в кризисе, но рано или поздно полоса неудач должна закончиться, и «Вегас» неплохой кандидат для успеха -прогноз на победу «Колорадо» в матче с коэффициентом 1,92. 0

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    Прогноз на «Колорадо» — «Вегас». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.92
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