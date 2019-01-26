«Адмирал» — «Сибирь». Прогноз и ставки на матч КХЛ 26 января 2019 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 26 января 2019 года владивостокский «Адмирал» примет новосибирскую «Сибирь». Начало матча — 10:00 мск. Прогноз на «Адмирал» — «Сибирь».

«Адмирал»

В прошлом матче «Адмирал» дома обыграл «Сибирь» (4:2) — это вторая победа подряд и третья в последних четырех встречах, но в целом клуб из Владивостока занимает предпоследнее место на Востоке, и потерял почти все шансы на плей-офф, отставая от 8-го места на 16 очков.

Все прогнозы на КХЛ

Героями матча стали нападающий Владимир Бутузов, оформивший дубль, и вратарь Антон Красоткин, отразивший 32 из 34 бросков. Также по шайбе на счету Войтеха Полака и защитника Кирилла Дьякова. Среди лидеров защитник Карел Кубат, нападающие Константин Глазачев, Сергей Коньков, Денис Вихарев и Александр Черников.

По всем показателям статистики «Адмирал» занимает места в районе 17-20 в КХЛ. У клуба из Владивостока по сути нет сильных мест, но это достаточно ровная команда.

«Сибирь»

«Сибирь» не сумела развить успех, уступив «Адмиралу» (2:4), и прервав серию из четырех побед подряд. Новосибирцы делят 9-11 места на Востоке с «Кунь Лунем» и «Нефтехимиком», отставая от зоны плей-офф на семь очков.

В первой игре с «Адмиралом» не лучшим образом сыграл вратарь Алексей Красиков, которого в начале третьего периода сменил Дэнни Тэйлор. По шайбе забросили лидеры команды — нападающий Юкка Пелтола и защитник Николай Демидов. Среди ключевых исполнителей также защитник Александр Логинов, нападающие Шейн Принц, Никита Михайлов, Жильбер Брюле, Даниил Романцев.

Конечно, «Сибирь» не назовешь топ-командой, но все же в атаке новосибирцы играют более активно и успешно, чем в обороне. Нападение «Сибири» входит в топ-15 КХЛ, а вот защита — одна из худших.

Прогноз

«Сибирь» уступила в прошлой игре, но в целом в последних играх выглядит более стабильно, чем «Адмирал». Рискнем с прогнозом на реванш новосибирцев — победа «Сибири» в матче с коэффициентом 1,88. 0