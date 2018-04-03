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    Везение «Баффало» закончится в игре «Торонто»

    «Торонто» — «Баффало». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 3 апреля

    НХЛ Торонто Мэйпл Лифс Баффало Сэйбрз
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    Никита Зайцев
    Никита Зайцев
    USA Today
    В рамках игрового дня регулярного чемпионата НХЛ 3 апреля «Торонто Мэйпл Лифс» примет «Баффало Сэйбрз» Начало матча – 02:00 мск. Прогноз на «Торонто» — «Баффало».

    «Торонто»

    В прошлом матче «Торонто» дома проиграл «Виннипегу» (1:3), прервав серию из двух побед подряд. Но в целом в последних десяти матчах команда одержала семь побед.

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    «Торонто» гарантировал себе третье место в Атлантическом дивизионе, и готовиться к плей-офф. Выше команда уже не поднимется и ниже не опуститься. В списке травмированных лишь один нападающий Лео Комаров. Российский защитник Никита Зайцев в последних пяти матчах забросил одну шайбу и проводил на льду в среднем около 20 минут.

    «Торонто» делает акцент на игру в атаке – в среднем 3,29 заброшенные шайбы за матч (4-е место в Лиге) и 23,8% реализации большинства (3-е место). Но оборона показывает средние результаты.

    «Баффало»

    В прошлом поединке «Баффало» на выезде неожиданно разгромил «Нэшвилл» (7:4). Эта победа стала для аутсайдера Восточной конференции второй в последних трех поединках, но лишь третьей в последних десяти.

    Ближайшие события

    «Баффало» занимает последнее место в конференции, доигрывая сезон. От ближайшего конкурента «Оттавы» три очка отставания. В списке травмированных основной вратарь Робин Ленер, дублер Линус Улльмарк, защитники Зак Богосян и Джейк Маккэйб, нападающие Якоб Джозефсон и Кайл Крискуоло. Российский защитник Виктор Антипин в последних пяти матчах отдал одну передачу и проводит на льду в среднем около 15 минут.

    «Баффало» по понятным причинам показывает одну из худших статистик в лиге. Исключение – игра на вбрасываниях – 51,7% и 6-е место в НХЛ. В остальном – места в третьем десятке команд Лиги, а хуже всего выглядит атака – всего 2,38 шайбы в среднем за матч и последнее место во всей НХЛ. Как видим, игра с «Нэшвиллом» и 7 заброшенных шайб – это исключение из правила.

    Прогноз

    1,59Победа «Торонто» в основное время

    Соперники сыграли друг с другом трижды в сезоне, и дважды победу праздновал «Баффало», в том числе в последней игре на льду «Торонто» (3:2). Но сейчас «Мэйпл Лифс» должны взять реванш за последнее поражение, и захотят реабилитироваться после поражения от «Виннипега». Рекомендуем присмотреться к ставке на победу «Торонто» в основное время с коэффициентом 1,59.

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