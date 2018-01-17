ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Торонто» — «Сент-Луис». Встреча неудачников января

    «Торонто» — «Сент-Луис». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 17 января

    НХЛ Торонто Мэйпл Лифс Сент-Луис Блюз
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    Владимир Тарасенко
    Владимир Тарасенко
    nhl.com
    В рамках игрового дня регулярного чемпионата НХЛ 17 января «Торонто Мэйпл Лифс» примет «Сент-Луис Блюз». Начало матча – 03:00 мск.

    «Торонто»

    В прошлом поединке «Торонто» дома проиграл «Оттаве» (3:4), потерпев свое второе поражение подряд и третье в пяти последних домашних встречах. Игра с «Сент-Луисом» станет для «Мэйпл Лифс» последней в затяжной и не очень успешной домашней серии.

    Все прогнозы на хоккей

    В последний раз в основное время команда Майка Бэбкока побеждала еще 29 декабря, когда на выезде обыграла «Аризону». Продолжает находиться в списке травмированных один из основных защитников команды Никита Зайцев, почти с начала сезона в лазарете еще один российский игрок – нападающий Никита Сошников.

    Из-за неудач в последних матчах «Торонто» пропустил на второе место в Атлантическом дивизионе «Бостон», но отрыв от четвертой строчки, на которой расположился «Детройт», составляет 10 очков. В плане статистики «Торонто» достаточно сбалансированная команда, которая входит в топ-10 НХЛ по игре в спецбригадах и по игре в атаке. Проблема только с обороной – в среднем «Лифс» пропускают 2,89 шайбы за игру – это 18-й результат в НХЛ.

    «Сент-Луис»

    «Сент-Луис» тоже не может занести январь себе в актив. В прошлом матче «Блюз» проиграли дома «Флориде» (4:7) и идут на серии из трех поражений подряд.

    Еще прогнозы

    Сейчас «Сент-Луис» занимает третье место в Центральном дивизионе, но совсем скоро может уступить позицию «Миннесоте», которая отстает всего на два очка. Зато разыгрался нападающий Владимир Тарасенко – на его счету 2 шайбы и 3 передачи в последних трех поединках. В списке травмированных по-прежнему нападающий Джейден Шварц.

    «Сент-Луис» надежно играет в обороне. Команда пропускает всего 2,66 шайбы в среднем за матч – это 5-й результат в НХЛ. Хуже всего дела складываются в атаке, и особенно при игре в большинстве – всего 15% реализации и 29-е место в Лиге.

    Прогноз

    2,06ТБ 5,5

    Обе команды выглядят неудачно в последних матчах, так что наверняка захотят прервать серию неудач. Плюс ко всему, «Торонто» играет последний матч длительной домашней серии. Есть смысл ожидать более открытой чем обычно игры, и присмотреться к ставке на тотал больше 5,5 за 2,06.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте, Telegram, Facebook

    Сделать ставку
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Гончары» едут в Манчестер
  • 5,48
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Жозе Моуринью и Антонио КонтеКак поссорились Жозе Моуринью с Антонио КонтеИзучаем хронику затяжной войны между наставниками «МЮ» и «Челси» Россияне завершили борьбу на турниреЧуда не случилось. Россия без медалей МЧМПоражение команды Валерия Брагина в четвертьфинале МЧМ — в обзоре СМИМолодожены в окружении хоккейных функционеровАх, эта свадьба, свадьба пела и плясала...Показываем, как прошла свадьба форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра ОвечкинаПрезентация новой формыНовое платье королейИзучаем новую форму «Спартака» на сезон 2017/18Фрагмент матча«Ты много говоришь, но мало двигаешься». Страсти в МанчестереМанчестерское дерби на «Олд Траффорд» закончилось дракойЗинедин Зидан с сыновьямиСемейное гнездышко: «Реал» ищет таланты среди ЗидановЧерез мадридский клуб прошли четверо сыновей легендарного отца
    Комментарии
    Подробный разбор
  • Месси и Альба растерзали «Сельту». «Барселона» — в четвертьфинале
  • СМИ – о крупной победе «Барселоны» над «Сельтой» в Кубке Испании
    •
  • «Арсенал» пережил шторм в отсутствие Венгера
  • Реакция прессы на матч «Челси» — «Арсенал»
    •
  • Сбывшаяся мечта Виллаш-Боаша
  • Как футбольный тренер превратился в автогонщика, и что из этого вышло
    •
  • Против «Манчестер Сити» можно играть. Доказано «Бристоль Сити»
  • Непростая кубковая победа «Манчестер Сити» — в обзоре СМИ
    •
    Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 500
  • рублей
    фрибет
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов