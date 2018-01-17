«Торонто» — «Сент-Луис». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 17 января

«Торонто»

В прошлом поединке «Торонто» дома проиграл «Оттаве» (3:4), потерпев свое второе поражение подряд и третье в пяти последних домашних встречах. Игра с «Сент-Луисом» станет для «Мэйпл Лифс» последней в затяжной и не очень успешной домашней серии.

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В последний раз в основное время команда Майка Бэбкока побеждала еще 29 декабря, когда на выезде обыграла «Аризону». Продолжает находиться в списке травмированных один из основных защитников команды Никита Зайцев, почти с начала сезона в лазарете еще один российский игрок – нападающий Никита Сошников.

Из-за неудач в последних матчах «Торонто» пропустил на второе место в Атлантическом дивизионе «Бостон», но отрыв от четвертой строчки, на которой расположился «Детройт», составляет 10 очков. В плане статистики «Торонто» достаточно сбалансированная команда, которая входит в топ-10 НХЛ по игре в спецбригадах и по игре в атаке. Проблема только с обороной – в среднем «Лифс» пропускают 2,89 шайбы за игру – это 18-й результат в НХЛ.

«Сент-Луис»

«Сент-Луис» тоже не может занести январь себе в актив. В прошлом матче «Блюз» проиграли дома «Флориде» (4:7) и идут на серии из трех поражений подряд.

Сейчас «Сент-Луис» занимает третье место в Центральном дивизионе, но совсем скоро может уступить позицию «Миннесоте», которая отстает всего на два очка. Зато разыгрался нападающий Владимир Тарасенко – на его счету 2 шайбы и 3 передачи в последних трех поединках. В списке травмированных по-прежнему нападающий Джейден Шварц.

«Сент-Луис» надежно играет в обороне. Команда пропускает всего 2,66 шайбы в среднем за матч – это 5-й результат в НХЛ. Хуже всего дела складываются в атаке, и особенно при игре в большинстве – всего 15% реализации и 29-е место в Лиге.

Прогноз

2,06ТБ 5,5

Обе команды выглядят неудачно в последних матчах, так что наверняка захотят прервать серию неудач. Плюс ко всему, «Торонто» играет последний матч длительной домашней серии. Есть смысл ожидать более открытой чем обычно игры, и присмотреться к ставке на тотал больше 5,5 за 2,06.

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