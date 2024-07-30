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    «Мальме» повторно разгромит фарерцев

    «Клаксвик» — «Мальме». Ставки (к. 3.18) и прогноз на футбол, квалификация Лиги чемпионов, 30 июля 2024 года

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    «Мальме»
    30 июля в 1/4 финала квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «Клаксвик» и «Мальме». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Клаксвик» — «Мальме», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 30 Июля 2024 года

    Клаксвик

  • Клаксвик
    •  Клаксвик 21:45 Мальмё

    Мальмё

  • Мальмё
    •

    «Клаксвик»

    Турнирное положение: Фарерцы уже прошли один раунд квалификации Лиги чемпионов. Команда сумела переиграть люксембургский «Дифферданж» (2:0, 0:0).

    При этом «Клаксвик» в первом матче с «Мальме» был бит (1:4). Так что шансы на проход в следующий раунд у фарерцев минимальные.

    Клаксвик — Мальмё: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем чемпионате команда выступает не столь успешно. «Клаксвик» находится на 3 строчке турнирной таблице.

    Да и вообще, сейчас «Клаксвик» явно находится в накате. В своем чемпионате команда добыла две победы подряд.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Клаксвик» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: при всех своих плюсах фарерцам явно не по силам тягаться с «Мальме». Да и поражение в первой встрече почти нивелировало шансы на проход в следующий раунд квалификации.

    При этом «Клаксвик» вполне способен оказать шведам достойное сопротивление. Вот только по именам у команды весьма и весьма скромный.

    Очевидно, что фарерцы постараются воспользоваться фактором своего поля. Так что команда явно не будет лишь обороняться.

    «Мальме»

    Турнирное положение: Эта команда твердо намерена попасть в групповой этап Лиги чемпионов. «Мальме» и в своем чемпионате уверенно лидирует.

    Причем «Мальме» опережает ближайшего преследователя на 7 очков. В 17 матчах чемпионата Швеции команда добыла 12 побед.

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    • Последние матчи: В среднем шведы забивают более 2 мячей за матч. Да и пропустил «Мальме» всего 16 мячей в 17 поединках своего чемпионата.

    Минувший тур своего чемпионата «Мальме» провалил. Команда в родных стенах минимально уступила «Сириусу».

    В 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках игроки «Мальме» отличились 14 забитыми мячами при 8 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: До последней коллизии команда выиграла дважды кряду. Да и победа над фарерцами в первом матче явно не расхолодила шведов.

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    Нет сомнений, что шведы не упустят своего. Да и оппонент у команды уж слишком скромный, что и показал первый поединок.

    Подбор игроков у «Мальме» довольно качественный. Плюс есть мотивация реабилитироваться за последнюю неудачу в чемпионате.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Шведы не должны иметь проблем со столь скромным оппонентом.

    Статистика для ставок

    • Шведы до последней коллизии выиграл 2 раза кряду

    • «Клаксвик» не побеждал в 2 своих последних матчах

    • Первый поединок соперников завершился победой «Мальме» (4:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Мальме» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 5.34, а победа оппонента — в скромные 8.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.49 и 2.38.

    Прогноз: Шведы явно превосходят соперника в классе, и явно будут активно атаковать с первых минут встречи.

    Фарерцы слишком нестабильны, плюс в последних поединках явно не преуспевали в плане реализации.

    Ставка: Фора «Мальме» -2.5 за 3.18.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.33

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    «Клаксвик» — «Мальме»: прогноз, ставка (3.18), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 30.07.2024. Прогнозы на футбол. «Мальме» повторно разгромит фарерцев
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