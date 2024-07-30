30 июля в 1/4 финала квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «Клаксвик» и «Мальме». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Клаксвик» — «Мальме», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Клаксвик»

Турнирное положение: Фарерцы уже прошли один раунд квалификации Лиги чемпионов. Команда сумела переиграть люксембургский «Дифферданж» (2:0, 0:0).

При этом «Клаксвик» в первом матче с «Мальме» был бит (1:4). Так что шансы на проход в следующий раунд у фарерцев минимальные.

Последние матчи: в своем чемпионате команда выступает не столь успешно. «Клаксвик» находится на 3 строчке турнирной таблице.

Да и вообще, сейчас «Клаксвик» явно находится в накате. В своем чемпионате команда добыла две победы подряд.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Клаксвик» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: при всех своих плюсах фарерцам явно не по силам тягаться с «Мальме». Да и поражение в первой встрече почти нивелировало шансы на проход в следующий раунд квалификации.

При этом «Клаксвик» вполне способен оказать шведам достойное сопротивление. Вот только по именам у команды весьма и весьма скромный.

Очевидно, что фарерцы постараются воспользоваться фактором своего поля. Так что команда явно не будет лишь обороняться.

«Мальме»

Турнирное положение: Эта команда твердо намерена попасть в групповой этап Лиги чемпионов. «Мальме» и в своем чемпионате уверенно лидирует.

Причем «Мальме» опережает ближайшего преследователя на 7 очков. В 17 матчах чемпионата Швеции команда добыла 12 побед.

Последние матчи: В среднем шведы забивают более 2 мячей за матч. Да и пропустил «Мальме» всего 16 мячей в 17 поединках своего чемпионата.

Минувший тур своего чемпионата «Мальме» провалил. Команда в родных стенах минимально уступила «Сириусу».

В 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках игроки «Мальме» отличились 14 забитыми мячами при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: До последней коллизии команда выиграла дважды кряду. Да и победа над фарерцами в первом матче явно не расхолодила шведов.

Нет сомнений, что шведы не упустят своего. Да и оппонент у команды уж слишком скромный, что и показал первый поединок.

Подбор игроков у «Мальме» довольно качественный. Плюс есть мотивация реабилитироваться за последнюю неудачу в чемпионате.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Шведы не должны иметь проблем со столь скромным оппонентом.

Статистика для ставок

Шведы до последней коллизии выиграл 2 раза кряду

«Клаксвик» не побеждал в 2 своих последних матчах

Первый поединок соперников завершился победой «Мальме» (4:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Мальме» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 5.34, а победа оппонента — в скромные 8.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.49 и 2.38.

Прогноз: Шведы явно превосходят соперника в классе, и явно будут активно атаковать с первых минут встречи.

Фарерцы слишком нестабильны, плюс в последних поединках явно не преуспевали в плане реализации.

Ставка: Фора «Мальме» -2.5 за 3.18.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.33